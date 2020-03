„Měli jsme šanci za stavu 19:17 odskočit, ale k zápasu jsme nepřistoupili tak, jak bychom měli,a proto jsme prohráli. Pokud by se o něco hrálo, bylo by to jiné,“ narážel Milan Škvařil na fakt, že plzeňští házenkáři měli už před zápasem jisté první místo po základní části.

Talent prohrál 24:27.

Proč jste k utkání nepřistoupili tak, jak byste měli?

Dlouhá cesta a člověk má v hlavě, že už má jisté první místo, což je potom trochu složitější. Takže to dopadlo tak, jak to dopadlo. Nedá se nic dělat a musíme to Karviné vrátit v play-off.

Nedělala vám problém vystupňovaná karvinská agresivní obrana?

Myslím si, že s tím jsme se vypořádali. Spíš jsme dělali zbytečné chyby a nepohlídali jsme si volné prostory. Ale to vyplývalo z nekoncentrovanosti, nehráli jsme na 150 procent a v závěru jsme už nedokázali výsledek otočit.

Trenér Tonar po zápase řekl, že zabudování nových hráčů nejde tak rychle, jak si představoval. Souhlasíte?

Do zápasu v Karviné jsme nehráli s těžkými soupeři. Teď se ukázalo, že se potřebujeme ještě sehrát. Do play-off je ale ještě dost času, abychom to zvládli.

Jak se vám hrálo bez diváků?

Bavili jsme se o tom s kluky v šatně a musím říct, že jsem absenci diváků moc nevnímal. Dokázali jsme se soustředit na sebe, zápas měl tempo a náboj, takže ani nevadilo, že se hrálo bez diváků.

Smazává se tím výhoda pro domácí mužstvo, které diváci neženou za vítězstvím?

Karviná je před plnou domácí halou silnější, je tlak na rozhodčí. Myslím si, že úterní zápas byl klasickým utkáním s Karvinou. Soupeř se vyhecoval i bez pomoci diváků, protože musel vyhrát. To, že v hale nebyli lidi, zápasu tolik neublížilo, ale samozřejmě před diváky je to vždy lepší a člověk se více vyhecuje.

Připravujete se na to, že kvůli šíření koronaviru se bude hrát bez divákůi v play-off?

Zatím jsme to neřešili. Teď se musí dohrát poslední kolo základní části a pak uvidíme, co bude. V Německu a na Slovensku předčasně zrušili hokejovou sezonu. Takže uvidíme, co se bude dít tady.

Hrál jste někdy mistrovské utkání před prázdnou halou?

Nikdy. Vždy přišlo alespoň pár lidí. Toto je pro mě nová a výjimečná situace. Nedá se nic dělat. Myslím si ale, že pro oba týmy to bylo stejné. V sobotu nás čeká zápas bez diváků doma proti Kopřivnici.

Jakého soupeře tipujete pro čtvrtfinále play-off?

Myslím si, že Jičín udrží osmičku. Poslední kolo může s pořadím ještě zamíchat. Nicméně tipuji Jičín nebo Lovosice.