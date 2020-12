Ve třináctém extraligovém kole se proti sobě postaví domácí Talent tým Plzeňského kraje a Zubří. Jednapadesátiletý Tonar získal s Plzní dva mistrovské tituly jako hráč a jeden jako trenér. Po minulé sezoně nedobrovolně skončil na lavičce Talentu a následně přijal nabídku Zubří. „Zápasem žijeme a připravujeme se na něj od pondělí. Čím více se bude blížit, tím to bude intenzivnější,“ tvrdil trenér Zubří Michal Tonar starší.

Co s vámi osobně udělá to, že budete v Plzni poprvé jako soupeř?

Měl jsem dostatek času, abych se na to připravil. Snažím se brát to jako každý jiný zápas. Na Plzeň se připravujeme hodně svědomitě. V Hranicích se trápila, ale nám se také nepovedl poslední zápas s Brnem. Uvidíme, jaké mužstvo se z toho dokáže rychleji otřepat.

V hale na Slovanech jste toho hodně odehrál a odtrénoval. Bude to pro vás o něco speciálnější zápas než předchozí dva na turnaji v Jičíně a v extralize v Zubří?

Jasně. Člověk se vrátí do míst, kde strávil snad dvacet let trénováním i hraním. Prožil jsem tam kus života, takže když vlezete do haly, tak to na vás možná trochu dolehne.

Hrozí, že si spletete šatny?

Po tom všem, co se stalo, si myslím, že ne. Ano, je to zvláštní zápas, když hrajete proti vlastnímu synovi. Myslím si, že to bude v podobném duchu jako v září v Zubří.

Mrzí vás, že v hale nebudou diváci, kteří by vás mohli přivítat?

Absence diváků je to nejhorší, čím nás koronavirová epidemie trestá. Divácká kulisa je kořením házené, někdo zafandí a zakřičí, ale teď je v halách ticho. Na druhou stranu musíme brát s pokorou, že nám stát umožnil hrát a že všichni mohou dělat to, co mají rádi, a těší se na další zápas. Musíme být vděční za každý odehraný zápas. Je to sice s komplikacemi, protože kvůli testování na covid-19 do poslední chvíle nevíte, s kterými hráči můžete počítat.

Už jste se hecovali se synem Michalem, který hraje za Plzeň?

Bylo by špatné, pokud bychom se nehecovali (úsměv). Zatím je to ale takové opatrné hecování. Plzeň nás zatím dvakrát porazila – jednou v přípravě, a to bylo hodně kruté (35:20, pozn. aut.), a v extralize v Zubří (32:26, pozn. aut.), kde prvních patnáct dvacet minut jsme chvílemi byli možná lepším týmem, ale nakonec rozhodla zkušenost Plzně.

Už jste si v Zubří zvykl?

Nemám na co si stěžovat. Mužstvo mě přijalo vřele, od začátku jsme nemuseli řešit herní prohřešky nebo problémy s disciplínou. Chtěl bych vyzdvihnout skvělou práci dorosteneckých trenérů, kteří připravují kluky pro extraligu mužů. Máme mladé mužstvo a čekali jsme, že přechod do chlapů mu bude trvat rok dva, ale zatím se jim v extralize daří.

Věříte si v neděli proti Plzni více, když remizovala v Hranicích?

Před utkáním s Brnem jsme měli sérii čtyř vítězných utkání. Možná kvůli euforii z vítězné vlny jsme nezvládli zápas s Brnem. Tento nepovedený zápas nás vrátí na zem. V Plzni, s přihlédnutím na její výkon z Hranic, můžeme pomýšlet na dobrý výsledek. Chceme odehrát lepší zápas než s Brnem. Věřím, že se kluci vzchopí a do Plzně odjedeme se zdravým sebevědomím. Možná to bude trochu taktická válka.