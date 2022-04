"Před sezonou jsem věřila, že máme na postup do play-off, a pokud budeme hrát svoji hru, tak se do něj opravdu můžeme dostat. Samozřejmě že mě překvapilo, že jsme se do play-off fakt dostaly," řekla s úsměvem kapitánka házenkářek DHC Plzeň Linda Galušková.

První zápas semifinále je na programu 30. dubna v Plzni, odveta se hraje 7. května v Kynžvartu.

Po středečním vítězství v Chorzówě zajišťující postup do play-off musela zavládnout velká euforie, ne?

Euforie byla trochu už během zápasu, když jsem se dozvěděly, že Olomouc porazila Písek, a my postoupíme do play-off ze třetího místa. Vedly jsme asi o sedm gólů a po závěrečném klaksonu jsme do toho šly (smích).

Jak vypadala cesta domů?

Hodně jsme slavily. Myslím si, že se v autobuse po cestě domů snad nikdy takhle netancovalo a nezpívalo (smích).

V posledních třech kolech základní části jste vyhrály klíčové zápasy na Slavii a doma s Pískem. Takže jste po výsledkové krizi v únoru a v březnu zabraly včas…

Jojo, vrátily jsme se do herní pohody. Myslím si, že k tomu pomohlo i to, že jsme si přidaly trénink v hale a že se holky začaly vracet z marodky. Tím jsme se zpátky dostaly do naší formy, zabraly jsme a dopadlo to postupem do play-off.

Je to zatím váš největší kolektivní úspěch?

Určitě to tak beru. Do play-off jsme se dostaly s holkama, s kterými jsme si vybojovaly postup do MOL ligy.

Házenkářky DHC Plzeň si doma poradily s Pískem a play-off mají na dosah

Jak důležitý byl před sezonou příchod vaší sestřenice Veroniky, nejlepší střelkyně soutěže, a jaká byla její role v postupu do play-off?

Hodně důležitá. Ona je úžasný střelec, dokáže dát gól z jakékoliv příležitosti. Věděly jsme, že v ní máme jistotu, že vstřelí gól a díky tomu jsme se všechny ostatní uvolnily a dokázaly jsme také dávat góly. Nebylo to pouze na ní, ale zátěž jsme rozložily na více hráček a tím jsme hrály ve větší pohodě. A to se pak odrazilo na výsledcích.

Jakou roli hrála síla kolektivu?

Velkou. My máme super kolektiv, jakmile by ale byl nějaký spor, tak se hned vyříká.

V semifinále vás čeká Kynžvart. Jaký máte plán?

Budeme se držet své hry. Budeme doufat, že nás něčím nepřekvapí, ale že my možná překvapíme je, dopadne to dobře a půjdeme do finále.

Ulevilo se vám, že jste se vyhnuly favorizovanému Mostu?

Trochu jsme si oddechly, protože proti Kynžvartu máme přece jen větší šanci probojovat se do finále.

Hraje se až 30. dubna, tak jaký teď máte program?

Dostaly jsme volno a po Velikonočním pondělí začneme s přípravou. Máme už připravený tréninkový plán, trénovat budeme každý den v týdnu.

Házenkářky zdolaly Zlín. Výhra nás musí zdravě nakopnout, věří trenér Řezáč