Přísný režim má i teď na Kanárských ostrovech. „Letos je to menší skupinka. Bydlíme v apartmánu, kde si sami vaříme,“ přibližovala úspěšná atletka.

Co bude pro vás hlavní cíl v letní části sezony?

Světový šampionát v Budapešti, tam bych se ráda kvalifikovala individuálně na čtyřstovku. Samozřejmě budeme usilovat i o start štafety. Další vrchol přijde na mistrovství Evropy družstev, kde pravděpodobně budu členka štafety mixu, ale o tom se ještě bude rozhodovat podle výkonnosti v sezoně.

Už víte, kdy poběžíte první závod a jaký bude další program?

Máme konkrétní data na stole, ale ještě se rozhodujeme, jakou strategii s manažerem a trenérem zvolíme. Máme dvě varianty. Nicméně jasné je, že první start plánujeme 27. května na extralize v Plzni.

Jak naladit co nejlepší formu na mistrovství světa?

No. Já se budu snažit předvádět formu už v červnových závodech. Ty budou klíčové, abych nasbírala co nejvíce bodů, potažmo splnila limit na šampionát. Ale ten je tak těžký, že se spíš budu snažit sbírat body do rankingu.

Před lety špičkoví atleti spíš zamířili do Prahy, tolik se v Plzni podmínky zlepšily?

Jsem přesvědčená, že ano. Stále vzkvétáme a to zázemí v Plzni je opravdu jedno z nejkvalitnějších v celé republice. Za tím si stojím. Věřím, že úspěchy se budou hrnout i nadále. Pokud děcka vydrží u atletiky, budou mít píli a cílevědomost, úspěchy a výsledky budou.

Vás do Prahy, třeba do USK, nelanařili?

Já jsem ve středisku VSC Viktoria, ale pořád jsem kmenovou členkou AK Škoda Plzeň. Jsem odchovankyně, možná i vlajkovou lodí našeho ženského týmu. Držím se doma v teple.

Co kromě perfektního zázemí vás drží ještě v Plzni?

Tréninková skupina. Pod Honzou Hanzlem trénuju už osmou sezonu. Kdybych odešla, znamenalo by to i změnu kouče. Jsem tady doma, zázemí a podmínky se mi v Plzni snaží vytvořit opravdu maximální, abych podávala co nejlepší výkony. Nemám důvod měnit.

Ještě se vrátím k vítězství v anketě, kam ji mezi vašimi úspěchy zařadíte?

(zamyslí se) Těžko říct. Je to třešnička na dortu. Chvíle, kdy se člověk zastaví a všechno sesumarizuje, ohlédne se, jak všechno bylo.

Už má skleněná trofej svoje místo?

Na ledničce mezi ostatními cenami, kde se na ně krásně práší (smích).

Jaký pro vás byl rok 2022?

Byl krásný a rozhodně nejlepší v kariéře. Ale začátek letošního už mu zdárně pošlapal paty. Doufám, že na to navážu a letošní rok bude ještě úspěšnější.

Na pódiu se vystřídala řada sportovců, kdo vás zaujal?

Nevidomý plavec David Kratochvíl z Tachova. Má úžasné úspěchy a šla mi husí kůže, když jsem poslouchala aplaus, který měl.

