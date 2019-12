„Bylo to urvané, ubojované vítězství. Ale přesně takhle se chceme prezentovat,“ říkal potom Jakub Tonar.

Jakube, co podle vás zápass Duklou rozhodlo?

Situace ve druhé půli, kdy jsme odskočili na dva góly. Předtím se to nedařilo, jako by nás něco drželo za zadek. Když se to povedlo, viděl jsem na spoluhráčích, že už to dotlačíme k vítězství.

Předtím se soupeři rozstřílel mladý Patzel, neměl jste obavu, že to bude rozhodující moment?

On je nebezpečný hráč, dělal nám problémy. Ale já jsem pořád věřil klukům vzadu, že na konci jeden, dva balony chytnou a pomůžou.

Těší vás, že důležité branky jste dával právě vy?

Na tohle nehraju. Je jedno, kdo ty góly dá. Ale v dané situaci jsem si věřil, měl jsem prostor ke střele, chtěl jsem pomoct týmu. Naštěstí to tam napadalo.

Je složité vyrovnat se s absencí zraněných Stehlíka a Ivančeva?

Jojo, síly ubývají…Honza Stehlík je navíc náš klíčový hráč, bude chybět hodně. Teď k němu přibyl ještě Milan Ivančev, musíme se s tím popasovat. Od ledna navíc přijde Milan Škvařil, ten nám hodně pomůže, konečně budeme mít střelce zdálky.

Jste i kvůli té únavě rád, že podzim končí?

Už se těším na salát a cukroví. Tak měsíc jedeme na hraně, máme od září odehráno nějakých 25 zápasů. Zvlášť když přišla ta dvě zranění, bylo to těžké. Ale celkem jsme to zvládli, teď si od házené rádi odpočineme.

Jak dlouho to vydržíte?

Teď jsem přesvědčený, že až do 6. ledna, kdy nám začíná zimní příprava. Už toho mám nad hlavu. Ale kdo ví, třeba už příští týden budu mít nutkání…

Nakolik bylo vítězství nad Duklou důležité pro další vývoj extraligy?

Tak ono bylo hlavně důležité pro naše sebevědomí. Bylo to urvané, ubojované vítězství, takhle my se chceme prezentovat. Pomůže nám i ten bodový polštář před soupeři.