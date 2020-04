Jsou to téměř dva týdny, kdy Český svaz házené předčasně ukončil extraligu. Ponechal pořadí tabulky po 21. kolech základní části, ale neurčil mistra soutěže.

Plzeňský Talent byl v tabulce první, ale neměl možnost obhájit český mistrovský titul.

„Předčasný konec jsem už vstřebal, ale samozřejmě mě mrzí, že jsme si nemohli zahrát play-off, protože kvůli němu se házená hraje, a na tuto část sezony se těší všechna mužstva. Kvůli play-off celý rok makají,“ řekl pivot Talentu Plzeň Jakub Šindelář.

Bývalý český reprezentant podepsal smlouvu na další rok, a tak v Talentu bude pokračovat i příští sezonu. „Kdybych měl takhle končit kariéru, tak by mě to mrzelo mnohem víc,“ dodal házenkář, který letos oslaví čtyřiatřicáté narozeniny.

V posledních letech touto dobou byl zvyklý hrát play-off. Poslední mistrovský zápas odehrál s Talentem 10. března v Karviné. Alespoň na přípravná utkání si bude muset Jakub Šindelář počkat do prázdnin.

Není divu, že mu házená chybí. „Člověk vypadl z toho každodenního rytmu na hřišti a víkendového zápasu. Už se těším na kluky, na běhání, na všechno. Je těžké se teď udržovat a ani se do toho nechce, když je sezona za námi,“ uvedl Šindelář.

V současnosti se proto může více věnovat práci. „V ní doháním resty. Když se nevědělo, jestli bude extraliga pokračovat, trénovali jsme individuálně. Doma jsem běhal na pásu, ale teď už to trochu opadlo a více se věnuji práci,“ popsal svoji momentální hlavní denní náplň.

Čtvrtého května Talent zahájí letní přípravu. Podle nařízení vlády jsou tréninky povolené ve skupinách po osmi a v dvoumetrových rozestupech.

„Máme začít nabíráním kondice, takže v těch rozestupech se asi dá běhat. Nevím, jak se to bude řešit s rouškami. Doufám, že v nich nebudeme muset běhat,“ věří Šindelář.

Od nové sezony povede plzeňské házenkáře Petr Štochl – dosavadní asistent trenéra Michala Tonara st. . Tonarovi klub neprodloužil smlouvu.

„Nemyslím si, že jsem osoba, která by se k tomu měla nějak vyjadřovat. Úspěchy byly. Vedení klubu ví, proč to mění. Na spolupráci s novými trenéry se těším. To je všechno, co bych řekl, a víc bych se k tom vyjadřovat neměl a ani nebudu,“ sdělil Jakub Šindelář.