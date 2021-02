Plzeňský futsalista vstřelil čtyři góly a připsal si jednu asistenci. Interobal zvítězil 5:3, ale v průběhu druhého poločasu prohrával 1:3.

„Utkání bylo o trpělivosti, protože v první půli jsme měli hodně šancí, třikrát jsme trefili tyč, balon skákal na čáře. Trenér nás uklidnil a druhý poločas nám vyšel lépe,“ hodnotil zápas Vnuk.

Slavia se ujala vedení 2:0 po individuálních chybách Plzně. Druhý gól Pražanů dal Matúš Ševčík, který v lednu přišel do Slavie právě z Interobalu Plzeň. „Začali jsme hodně vlažně. Slavia nastoupila bez tří klíčových futsalistů a kluci si asi podvědomě mysleli… nebo nevím, co jim vlezlo do hlavy. Já jsem je ale upozorňoval na to, že Slavia bude hrát z bloku na brejky.A třikrát nám dala do prázdné branky gól, což se nám nemůže stát. O přestávce kluci dostali kapky, stáhli jsme sestavu na šest lidí a druhý poločas ukázali, že mají individuální kvalitu a charakter otočit zápas,“ řekl trenér Plzně Marek Kopecký.

Krátce po přestávce snížil Michal Seidler na 1:2, ale Slavia tři minuty nato zvýšila na 3:1. Pak už začal koncert Tomáše Vnuka – ve 27. minutě snížil na 2:3 a dvěma góly z 32. minuty otočil skóre na 4:3 ve prospěch Interobalu. Poslední gól vstřelil pár vteřin před koncem utkání – 5:3. „Celý minulý týden jsem netrénoval kvůli zákroku na nohu od Kubáta z Chrudimi. Trénoval jsem až den před zápasem, a abych řekl pravdu, vůbec jsem nevěděl, jestli to půjde, ale nakonec to šlo. Snad jsem podal dobrý výkon,“ vysvětlil osmadvacetiletý český reprezentant.

Trenér Kopecký Vnuka sice pochválil, ale měl drobnou výtku. „Tomáš dal čtyři góly, ale také udělal nějaké chyby, po které jsme dostali gól, což by se nám nemuselo vyplatit,“ uvedl kouč Plzně.

Kopecký se ještě vrátil k dění v šatně během poločasové přestávky. „Jestli jsem kluky uklidňoval? Ze začátku ano, ale pak už jsem trochu zvýšil hlas. Navíc potom si vzal slovo kapitán Lukáš Rešetár, který promluvil k týmu, aby si uvědomil, že takhle nejde hrát. Já jsem pořád ten zlý, který kluky dusí, když jim to nejde. Mám radost, že ve druhé půli výsledek otočili a ukázali charakter, i když Slavia ještě zvýšila na 3:1. Nicméně v zápase jsme udělali hodně chyb,“ tvrdil Marek Kopecký.

Interobal udržel první místo a odskočil čtvrté Slavii už na šest bodů. „Doma jsme s ní remizovali, takže o to je teď výhra cennější. Při rovnosti bodů jsme na tom ve vzájemných zápasech lépe. Věděli jsme, že se hraje i o toto, proto jsme museli zápas zvládnout za tři body,“ uzavřel Tomáš Vnuk.

Už v pátek hraje Plzeň doma od 20 hodin proti Mělníku. Náročný týden zakončí nedělním duelem od 19 hodin v Brně proti celku Žabinští Vlci.