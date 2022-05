„Ředitel klubu pan Lobo mi dal za úkol vstřelit tři branky za to, že jsem se na čtvrtý zápas nechal vykartovat, takže jsem úkol úplně nesplnil. Ale myslím, že mi to promine, i ty dva góly byly důležité,“ mohl se pak Lukáš Rešetár usmívat v rozhovoru s novináři.

„Postoupili jsme do finále, moc si toho vážíme,“ doplnil český reprezentant a opora plzeňského Interobalu.

Těší postup zvlášť proto, že už jste byli blízko vyřazení?

Musím uznat, že semifinálová série s Teplicemi byla jedna z nejtěžších v kariéře. Soupeř měl obrovskou sílu, my už jsme byli dvě penalty od vyřazení. Dá se říct, že jsme utekli hrobníkovi z lopaty a právě tohle nás nastartovalo. Dotáhli jsme obrat.

Rozhodující pátý zápas jste měli celkem pod kontrolou. Byl těžší ten třetí, který rozhodla až 11. série penalt, nebo následující čtvrtý, v němž jste kvůli kartám nemohl hrát?

Nejhorší byl asi třetí zápas, kdy jsme prohrávali 0:2 na zápasy. Ať chcete nebo ne, psychicky to na vás dolehne. Byli jsme pod tlakem, ale i se štěstím jsme to zvládli. V penaltách mohly Teplice dvakrát nebo třikrát rozhodnout, ale nedaly a to nás nakoplo.

Ale vy jste se pro čtvrté utkání vykartoval…

Na lavičce jsem si to opravdu vytrpěl, ale kluci to zvládli zase skvěle a v pátém utkání doma jsme pak měli psychickou výhodu my. Měli jsme famózní nástup do zápasu, čímž jsme ho prakticky rozhodli. I když nás potom soupeř hodně zatlačil, vyrovnání jsme nedopustili.

A po roce je tady zase finále proti Chrudimi. V čem to bude jiné?

Trošku mě překvapilo, že venkovní zápasy v semifinále neměli tolik pod kontrolou, jak jsou zvyklí. Ale jsou ve finále a určitě mají letos silnější tým, ostatní se ukáže až na palubovce.

Takže jsou pro vás favoritem?

Jména zápas nedělají, musí se odvést dobré výkony. Nám bez Tomáše Vnuka nikdo nevěřil a stejně jsme se do finále probojovali.