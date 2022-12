Svůj životní úspěch svěřencům Jan Řehula ani zvlášť nepřipomíná. „Že bych jim pouštěl záznam závodu v Sydney, to ne. Občas to někdo vytáhne a my trenéři zavzpomínáme. Spíš se snažím, aby mládežníci sledovali světový triatlon, aby měli současné vzory, viděli ohromnou rychlost triatlonu a motivovalo je to,“ říká Řehula. „Ono vstávat každý den v pět hodin ráno a trénovat tři disciplíny - plavání, cyklistiku a běh - někdy i třífázově není snadné. Proto potřebují jasný cíl, kam by to chtěli dotáhnout,“ zdůrazňuje.