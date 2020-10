A dvacetiletá golfistka tuhle šanci v letošní sezoně naplno využila. Zvlášť v létě bylo o šikovné hráčce plzeňského Greensgate Golf Clubu hodně slyšet.

Hrála jsi turnaje nejvyšší ženské evropské série Ladies European Tour (LET) a v přímých soubojích s profesionálkami jsi dosáhla skvělých výsledků. Jak je hodnotíš s odstupem několika týdnů?

Hodně pozitivně. Hrála jsem dva turnaje LET, na obou jsem prošla cutem a vybojovala si účast ve finálovém dni. Jsou to zatím mé dva největší úspěchy. A jsem ráda, že vidím, že se už můžu vyrovnávat i profesionálním hráčkám.

Na turnaji LET v Berouně jsi šla krásné druhé kolo. Postup do finále sis však vybojovala až na poslední jamce, kdy jsi úspěšně zvládla úvodní těžký putt – úder na jamkovišti. Co ti v tu chvíli běželo hlavou?

No byl to neskutečný zážitek (úsměv). Věděla jsem, že ten putt musím proměnit, takže tep mi vylítl opravdu vysoko. A v momentě, kdy spadl míček do jamky, jsem byla opravdu moc šťastná. Ale nejvíc šťastný byl asi můj táta (Luboš Koželuh), ten tam doslova jásal radostí (smích).

Táta je golfový promotér, který organizoval i prestižní turnaj v Berouně. Je těžké zvládnout ten tlak, když jsi přece jen trochu víc na očích než jiné hráčky?

Tenhle tlak moc nevnímám. Dokážu se soustředit na sebe a svoji hru. Golf mě baví, a proto ho hraju. To, že jsem víc na očích, sice vím, ale nevěnuji tomu pozornost.

Hned po Berouně jsi jela na další turnaj LET do Švýcarska a opět jsi postoupila do finálového dne. Pomohl tiv tomhle ohledu výkon z Berouna, nebo bylo vše naopak těžší?

Já jsem i do turnaje ve Švýcarsku šla s tím, že mohu jen překvapit. První kolo jsem hrála pěkný golf, nekazila jsem. A tak jsem si po prvním kole dala za cíl cut. Druhý den to bylo slabší. Spíš jsem bojovala, než že bych hrála s lehkostí, ale řekla jsem si, že to musím zvládnout, a tak se i stalo. I když to čekání bylo napínavé.

Nyní se připravuješ na turnaj druhé nejvyšší evropské série LET Access v Malaze,a to přímo ve Španělsku. Jak náročné je v časech covidové pandemie cestování a jaká platí na místě omezení?

Cestování je už nějaký měsíc stejné. Celou dobu musíme mít roušku na ústech a dezinfekci na rukou. Tady ve Španělsku se nosí roušky uvnitř i venku, na golfu je ale mít nemusíme. Jinak vše funguje, tak jak má.

Jaká jsou tvá očekávání?

Zatím ladím formu, jak se dá. Hřiště jsem si už dvakrát obešla a očekávání? Zahrát tři vyrovnaná kola, tím pádem projít cutem a bojovat o pěkné umístění.

Pak ale přijde zimní období. Máš už plán, jak se budeš připravovat na další sezonu, aby byla stejně dobrá nebo ještě lepší?

Konkrétní plán zatím nemám. Ale většinu zimního období trávím tady ve Španělsku u rodiny mého přítele, kde máme perfektní podmínky pro trénování.

Přítel je také golfista, dělal ti i caddyho na turnajích. Je to výhoda?

Pro mě obrovská. Maty ví, jak hraju, jaké hole potřebuju a jaká jsem při hře. I když mi to třeba nejde, tak žádná ponorka nevzniká, jelikož ví, jak na mě. Umí mě dostat ze špatné nálady velmi rychle.

Takže přejeme, abyste naopak mohli oslavit další krásný výsledek na závěr letošní sezony.

Děkuji a doufám, že oslavíme.