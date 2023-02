„Asi to umocnil návrat Tomáše Vnuka po zranění a lednový příchod dvou Brazilců. Zkrátka to všechno do sebe zapadlo,“ prohlásil 33letý futsalista.

Už jste si na novou roli asistenta trenéra zvykl?

Pokouším se naskočit co nejrychleji. Přechod z hráčské role do té trenérské asi bude chvilku trvat, ale hodně mi pomáhá hlavní kouč Marek Kopecký, všechno spolu řešíme. A já se naopak budu snažit pomoct, jak umím.

Nohy už vás nesvrbí, když sledujete zápasy Interobalu?

Musím přiznat, že když vidím v jakém tempu kluci trénují, tak ani ne. (úsměv) Já už měl problém s motivací na sobě dál pracovat, po sezoně by mně končila hráčská smlouva, takže mi ani nevadí, že jsem se do role asistenta posunul už teď. Jsou tady kvalitnější hráči, úspěch týmu je pro mě přednější.

Koho napadlo, že se posunete do pozice asistenta kouče?

Myslím, že prvotní myšlenka vzešla od trenéra Kopeckého, nabídl mi tuhle funkci. A protože jsem v týmu nějakou dobu, nechtěl jsem svoje postavení úplně opouštět. Teď jsem plný entuziasmu, nápadů. Studuju i trenérskou licenci. Možná je to jedna z cest, kterou bych se chtěl vydat.

Prozradíte vaše konkrétní úkoly u týmu Interobalu?Hodně jsem se ponořil do videorozborů hry soupeřů, tomu se věnuji každý hrací den. Snažím se hlavnímu kouči vštípit nějaké svoje myšlenky. Doufám, že mu to pomůže při rozhodování.

Do konce základní části zbývají tři kola a vy jste na čele jen zásluhou lepšího skóre, které teď máte o osm gólů lepší než druhá Chrudim. Bude teď cíl nastřílet co nejvíc branek?

Především musíme všechny tři zápasy vyhrát. Ale jsem přesvědčený, že v našich silách to stoprocentně je. Ale ano, počítáme každý gól. Chceme si nahrabat co nejlepší skóre, abychom šli do vyřazovací části z prvního místa.

Plzeň vs. Chrudim

1. místo: Interobal Plzeň, 51 bodů, skóre: 151:22. Další zápasy - 17. 2., 20.30: Česká Lípa (venku), 24. 2., 20.00: Ústí n/L. (doma), 14. 3., 20.00: Perštejn (venku).

2. místo: FK Chrudim, 51 bodů, skóre: 153:32. Další zápasy - 18. 2., 19.00: Liberec (doma), 24. 2., 20.00: Helas Brno (venku), 13. 3., 20.00: Sparta (venku).

