Týmy, které tvoří dominantně studenti, mohou být doplněny určitým procentem absolventů nebo jiných florbalových posil. Hraje se v průběhu celého akademického roku.

Obvykle je znám vítěz základní části, který reprezentuje Plzeň v celorepublikovém finále, na začátku dubna. Virová epidemie však odsunula plzeňským florbalistům vrchol sezony.

Do konce základní části chybělo několik zápasů, které se nakonec dohrály ve zrychleném modu v jeden den. Celkovým vítězem se stal nakonec tým Tvoje máma.

„S vedoucími týmů jsme se domluvili, že dohrajeme zbylá utkání. Jsem rád, že i desátý ročník má svého vítěze základní části. Je škoda, že nebude letos play-off, v němž vždy vydaly týmy ze sebe maximum a nebyla nouze o zajímavé momenty,“ říká vedoucí UFL Pavel Červenka z katedry tělesné výchovy a sportu Fakulty strojní Západočeské univerzity (ZČU).

UFL pořádá dlouhodobě pouze pět měst v ČR: Praha, Brno, Ostrava, Pardubice a Plzeň. S výjimkou Plzně mají všechna ostatní pořadatelská města tradiční zastoupení v nejvyšší florbalové soutěži mužů.

Pro vítěze UFL se tak nabízí možnost zahrát si proti hráčům z extraligy nebo i proti reprezentantům.

„Je to už nějaká doba, co jsem byl v republikovém finále, ale rád na to vzpomínám. Potkal jsem se na hřišti s hráči, s nimiž bych si jinak nezahrál. Na UFL se mi celkově líbí pohodová a přátelská atmosféra, která tam panuje. Možná proto ji hraji už deset let,“ říká hráč a zároveň vedoucí Drink Teamu Martin Gorschenek, který nedá na UFL dopustit ani po konci studentských let.

V loňské sezoně navíc plzeňský Valda gang postaral o obrovské překvapení, když vyhrál republikové finále.

Po základní části obvykle graduje soutěž v Plzni formou play-off o vítěze Poháru. O náboj je tak postaráno až do posledního zápasu, tzv. Superfinále.

Bohužel tento rok budou dramatické vyřazovací boje chybět, stejně tak vítěz základní části bude muset oželet republikové finále.