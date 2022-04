Nepředpokládá rozdíl ve hře Alingsasu doma a venku. „Atmosféra v hale nebyla zvlášť bouřlivá, abych si myslel, že bude markantní rozdíl mezi domácí a venkovní hrou Alingsasu. Ten tým je kvalitní, takže nebude pro ně příliš rozhodovat domácí, nebo venkovní prostředí,“ uvedl kouč Talentu.

Talent uhrál nerozhodný výsledek v Alingsasu a živí naději na postup

Plzeňský trenér upozornil na to, že v některých zápasech švédské ligy hrál Alingsas bez pivota, zato se dvěma středními spojkami. „Což je velmi atypické. Ale na naši vysunutou obranu jedna pět to nehráli. Stejně tak to nehráli v lize proti Savehofu, který měl systém obrany podobný našemu. Takže nepředpokládám, že k tomu sáhnou vzhledem k našemu systému obrany. Může se stát, že v nějaké fázi utkání, pokud by potřebovali dohnat ztrátu, vytáhnou hru sedm na šest. Což jsme v zápasech Alingsasu viděli. Myslím si ale, že budeme schopní se na to připravit. Trochu překvapením pro nás bylo, že hrají jen jeden obranný systém,“ vyjmenoval Štochl.

Utkání začíná v 18 hodin v hale na Slovanech (přímý přenos Sport 1). „Čtvrtfinále evropského poháru Plzeň nikdy nehrála, natož semifinále. Postup by byl pro klub významný a historický mezník. Uděláme maximum, abychom měli šanci postoupit mezi čtyři nejlepší,“ slíbil Petr Štochl.

