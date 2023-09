Čeští bikeři se blýskli v pokračování Světového poháru horských kol ve Francii.

Cink v Les Gets. | Foto: facebook O. Cinka

Francouzské horské středisko Les Gets hostilo šestý díl Světového poháru horských kol.

Mítink vrcholil souboji v cross country a mezi elitou do 23 let provětrala domácí mistrovský dres znovu skvěle Adéla Holubová z týmu Rouvy Specialized.

Jednadvacetiletá bikerka z Města Touškova se znovu prodrala do elitní desítky a navázala tak na devátou příčku z mistrovství světa a páté místo z Andorry před čtrnácti dny. V Les Gets skončila šestá.

A to na trať vyrážela po dvou sedmých pozicích kvůli nepovedenému short tracku z daleko horšího startovního místa. Holubová však potvrdila výbornou formu, bojovnou náturu a postupně se dostala až na konečnou šestou příčku. Za vítěznou světovou šampionkou z Glasgow Samarou Maxwellovou zaostala o 2:48 minuty.

„Short track mi sice nevyšel, ale aspoň jsem se rozjela a nastartovala tělo pro cross country. Na závod jsem se těšila a šlo to celkem dobře. Trať v Les Gets mám ráda,“ prohlásila Adéla.

Trio českých bikerek do 23 let (zleva) Simona Spěšná, Adéla Holubová a Patricie Srnská.Zdroj: facebook S. Spěšné

Není divu. Vždyť na loňském mistrovství světa v Les Gets skončila jedenáctá a hlasitě se přihlásila do bojů se světovou špičkou do 23 let.

Zatím však Holubovou stále trochu brzdí blok v technických pasážích, následek pádu a zranění ruky z jara. „Ale lepší se to, i v tom cítím velký posun a místo v desítce je pro mě super,“ prohlásila bikerka, která by měla absolvovat i zbývající dva podniky Světového poháru v zámoří.

Do Ameriky by se měla vydat i Holubové mladší kolegyně z české třiadvacítky Simona Spěšná (jb Brunex Superior Factory). V Les Gets byla pokračovatelka známého cyklistického rodu z Plzně osmnáctá.

V závodě mužů si umístění v Top ten užil také Ondřej Cink (Primaflor Mondraker Genuins). Reprezentant původem z Rokycanska sice nějakou dobu bojoval o třetí místo, ale nakonec z toho byla osmá pozice.

Cink na trati v Les Gets.Zdroj: facebook O. Cinka

„Do startu jsem dal maximum a dokázal jsem se přiblížit čelu závodu. Ještě jsou tam ale výpadky, chybí mi maximální intenzita, přesto jsem se snažil jet naplno. Sice jsem věděl, že to na nejlepší nebude stačit, ale jsem tak zvyklý závodit,“ podotkl 32letý Cink, kterého stále limituje křehké zdraví.

Souboj mužské elity ovládl k radosti domácích fanoušků Francouz Victor Koretzky (Specialized Factory) a mezi ženami teprve 21letá Mona Mitterwallnerová z Rakouska (Cannondale Factory).

Na přelomu září a října pokračuje Světový pohár v americkém Snowshoe.

