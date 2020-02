„Mikimu končí po sezoně smlouva a novou už nepodepíšeme,“ potvrdil v pondělí Pavel Drobil, šéf Talentu M.A.T. Plzeň.

Novým trenérem by měl být od příští sezony Petr Štochl, který je momentálně Tonarovým asistentem.

„Chceme především zlepšit provázanost mládežnické a mužské složky. A nebudu zastírat, že velmi k tomu přispěl i ekonomický faktor. Zkrátka přišla nabídka, která do tohoto konceptu zapadá,“ vysvětloval Drobil.

Klubu se podařilo získat partnera, jehož příspěvek je přímo vázaný na setrvání Petra Štochla u mančaftu.

Trenér Tonar se o svém konci dozvěděl koncem minulého týdne, kdy to vedení klubu oznámilo i hráčům. V sobotu byl u výhry v Lovosicích (33:28) a v podobném trendu hodlá pokračovat ve zbytku sezony, i když byl zprávou o svém konci zaskočen. „Vedení klubu mi oznámilo, že na mě nemají peníze,“ divil se 50letý kouč.

„Jsem zklamaný a nemile překvapený. Důvod, proč nemohu pokračovat, se mi zdá podivný. Jsem strašně zklamaný z některých lidí. Vidím za tím tlaky někoho ze sponzorů. Někomu leží v žaludku moje jméno. Nemá cenu to víc konkretizovat. Ti, co se kolem házené pohybují, vědí, odkud vítr vane,“ dodal trenér Michal Tonar st.

Zvěsti o konci současného lodivoda Talentu se objevily na konci minulého roku. „V prosinci mi bylo řečeno, že pro příští sezonu na mě momentálně nejsou peníze. Klub pak podepsal Škvařila, Michala Tonara a Terziče. Každý si snad udělá sám úsudek. Důvodem rozhodně není to, že by mužstvo nešlapalo. V této sezoně máme tři kola před koncem základní části 34 bodů, což si myslím, že takhle dobře rozehraná sezona dlouho nebyla. Neshody v týmu také nejsou,“ řekl Tonar.

Zatím netuší, kam povedou jeho kroky v létě. „Je to čerstvé a jsem z toho zaskočený. Určitě bych ale chtěl zůstat u práce trenéra. Uvidíme, co přinese budoucnost,“ dodal kouč.

Vzal by případnou nabídku z jiného extraligového družstva či ze zahraničí? „Budu hledat nějakou cestu, abych mohl dělat svoji práci a to, co mě baví,“ odpověděl bez bližších podrobností Tonar.

Doufá, že trenérské angažmá na lavičce Talentu Plzeň zakončí úspěšně. „Máme nejvyšší cíle a věřím, že se nám je podaří naplnit. Samozřejmě že teď budu mít větší motivaci rozloučit se úspěchem. Hráči jsou s rozhodnutím vedení klubu seznámeni a nebylo to na nich v Lovosicích poznat. Doufám, že budeme nadále vyhrávat. Za kvalitou své práce si stojím. Bohužel mi v červnu skončí smlouva a vedení se rozhodlo ji neprodloužit a já to musím respektovat,“ uzavřel trenér Talentu Michal Tonar.