Hned na úvod se střetla s Lindou Fruhvirtovou, která je o 15 let mladší. „Pozor, máma jde,“ slyšela cestou na kurt 34letá rodačka z Plzně od svého bývalého kouče Davida Kotyzy. Ten zápas ještě zvládla, ale pak vypadla s jeho současnou svěřenkyní Karolinou Muchovou.

A zamyslela se nad tím, jaké to bylo, hrát bez diváků.

„Něco podobného jsem naposledy zažila asi v juniorkách. Teď jsme šťastné, že vůbec můžeme hrát. Ale kdyby se měly hrát bez diváků i grandslamy, bylo by to špatné. Raději ne,“ pronesla.

I proto si myslí, že je zbytek sezony ohrožen. „Co se ke mně dostaly informace z WTA, tak to není moc pozitivní. Ani mně by se moc nechtělo cestovat do Ameriky nebo do Číny. Myslím si, že tahle sezona už se nestihne. I když by bylo skvělé zvládnout aspoň pár turnajů na konci roku,“ přála si Strýcová.

A tak se i nadále může věnovat svojí talkshow, kterou v nucené pauze rozjela, a neuvěřitelně ji to chytlo. „Můj největší moderátorský sen je Michael Jordan, ale to se nikdy nestane. Vždycky pro mě byl největší osobností, a když jsem teď viděla dokument Last Dance, je možná ještě víc. Ale v Čechách máme taky spoustu velkých sportovních osobností, proto chci začít tady. Pak můžu jít do světa,“ dodala Strýcová.

Zatím byl pro ni nejvíc Jaromír Jágr „Bála jsem se, že to neklapne. Napsala jsem mu esemesku, ale měl něco na Kladně a odepsal mi, že se ozve. Myslela jsem, že na to zapomene, ale za pár dnů se vážně ozval, domluvili jsme se a bylo to úžasné.“