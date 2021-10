„Ze začátku se jevilo, že soupeř bude trochu kousat, ale nakonec to bylo jednoznačné. Navíc se dala zdravotně dohromady má dcera Pavla, s jejíž přítomností vždy náš výkon roste. V útoku jsme se potýkaly s velkými absencemi, ale i v poslepované sestavě jsme vyhrály o devatenáct branek," těšilo tymákovskou koučku.

Zatím nadále tak čeká Tymákov na pořádnou výzvu. Pozvolný vstup do sezony ale přišel celku z jihu Plzeňska vhod.

„Máme problémy se zraněními a pracovním vytížením. Holky, co ale dostaly šanci, se jí chopily, chodí na tréninky a dobře pracují," těší Václavu Šmídlovou, která hodnotí pozitivně letošní soutěžní schéma.

„Byl čas na určité zkoušení. Více šancí dostaly dorostenky a hráčky z béčka. Těžší je to samozřejmě pro kvalitnější hráčky, které nemají příliš kde poměřit síly. Zároveň jsem ale stála za tím, aby to bylo takto zpočátku rozděleno, protože jen prakticky tři týmy chtěly hrát celorepublikově první ligu," vysvětluje Šmídlová.

Vyrovnanější a vyhrocenější souboje by měly přijít v druhá fázi soutěže. „Z těch čtyř skupin postoupily z každé dva týmy do nadstavby o titul. Myslím si, že tam už bude kvalita vyšší. Zároveň týmy, co budou hrát v ostatních skupinách, budou podle mě také spokojené, protože je čekají rovněž vyrovnanější zápasy," dodává trenérka Tymákova.

Poslední letošní zápasy odehrají národní házenkářky ve čtvrtek o statním svátku.

Program I. ligy žen: nadstavbová část o titul: čtvrtek od 16.00: Bakov - Tymákov, Blovice - Přeštice, o udržení: 11.00: Modřany - Nezvěstice.