V dalším kole ligy národních házenkářů na sebe narazil v ostře sledovaném duelu Tymákov s Nýřanami. Domácí tým v průběhu první části přebral otěže zápasu na svá bedra a došel si postupně pro klidné vítězství 18:15.

Přeštice bodovaly v letošní sezoně pouze jednou, a to v prvním kole, kdy porazilyTymákov. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Do desáté minuty jsme hráli dobře a byli jsme ve vedení. Pak se nám ale zranil další útočník a už jsme neměli nikoho na střídání do útoku. Bohužel bylo to pak znát. Navíc v bráně Tymákově čaroval Vašek Majer a my jsme se střelecky trápili. Jedinému Marku Gabrielovi to střílelo. Bohužel se ale k němu nikdo nepřidal," nebyl nýřanský trenér Zdeněk Koranda spokojený s produktivitou svého týmu.