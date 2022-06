Národní házenkáři Tymákova jsou blízko titulu v první lize mužů. Ve finálové sérii hrané na dvě vítězství vyhráli v prvním domácím utkání nad Krčínem 19:13. Teď však budou muset zvládnout jeden ze dvou zápasů na půdě svého soupeře.

Tymákov (na archivním snímku v modrém) bojuje o mistrovský titul. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

V prvním utkání se po vyrovnané první půli, která skončila vyrovnaným skóre 8:8, Tymákovští gólově utrhli a porazili nakonec Krčín 19:13. Na východ Čech zajíždí tým z jihu Plzeňska tak s jedním nečbolem. Rozhodnout mohou už v sobotu, zápas v Krčíně začíná od 13.30. Pokud by došlo až na rozhodující třetí utkání, tak to by se odehrálo v neděli ve stejný čas na stejném místě.