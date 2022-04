Jeho tým čekají teď dva zápasy, v sobotu v Rokytnici a v neděli s Podlázky. „Rád bych přivezl aspoň čtyři body, více to nejde. Nebude to jednoduché. Oba týmy patří na domácím hřišti k nepříjemným soupeřům. Doufám ale, že nejedeme na výlet," doufal přeštický lodivod.

Fotbalisté Viktorie zkusí zlomit prokletí zápasů na hřišti Slavie

Házenkáři Tymákova napravili předchozí porážku s Nýřany a v domácím prostředí si poradili s Nezvěsticemi vysoko 19:12. Nadále tak vévodí celé soutěži.

„Rozhodl začátek zápasu, kdy jsme vedli v jednu chvíli 7:1. V útoku nám to padalo a výborně zahráli kluci i vzadu včetně gólmana. Hosté se dostali podle mě trochu do křeče, jak se jim nedařilo, o to to bylo pro nás snazší. Mohli jsme pak i prostřídat po přestávce. Trochu mě akorát mrzí, že jsme podcenili konec zápasu, když jsme ještě mohli přidat nějaké branky," vysvětloval kormidelník Tymákova Václav Kugler.

Tymákovští se o víkendu utkají se Studénkou a Svinovem. „Máme oběma soupeřům po podzimu co vracet, kdy jsme oba zápasy prohráli. Chceme uspět," dodal zkušený kouč.

Důležitý souboj v dolní polovině tabulky nezvládly naopak Nýřany, které podlehly Čakovicím 15:20.

FbC Plzeň se vrátila po jedenácti letech do první ligy



Výsledky I. liga mužů: Tymákov – Nezvěstice 19:12 (10:4), Nýřany – Čakovice 15:20 (10:15), Přeštice – Příchovice 19:15 (9:9).

Následující program, sobota: 14.00: Rokytnice - Přeštice, 16.00: Opatovice - Nezvěstice, Krčín - Nýřany, Tymákov - Studénka, neděle: 10.30: Rokytnice - Příchovice, Podlázky - Přeštice, Opatovice - Nýřany, 11.55: Tymákov - Svinov.



Výsledky I. ligy žen – finálová skupina: Tymákov – Hlinsko 26:10 (16:6), Přeštice – Stará Ves n. O 34:18 (17:9), Blovice – Krčín 24:24 (15:14).

Program I. ligy žen - finálová skupina: neděle: 16.00: Blovice - Tymákov, Bakov - Přeštice.

Tabulka první ligy národních házenkářůZdroj: Deník/Dominik Rejthar

FbC Plzeň se vrátila po jedenácti letech do první ligy