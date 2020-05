Překážkářka Škody Plzeň Tereza Jonášová poběží na domácím stadionu neobvyklou distanci 300 metrů překážek.

„Nevím, jestli patřím mezi největší hvězdy české atletiky, ale jsem ráda, že se mohu zúčastnit. Mítink bude v Plzni a určitě to bude hodně hezká akce,“ řekla Jonášová.

Mítinky se uskuteční bez větší účasti diváků. Vnímáte je vůbec při závodech?

Vnímám je hodně a jsem ráda, když jsou na stadionu ve velkém počtu. Nevadí, že teď tam nebudou, pokusíme si to užít i tak. Pomůžeme si navzájem s ostatními atlety.

Už znáte své konkurentky?

Zatím ne.

Jakého výsledku chcete dosáhnout?

Chci zjistit, jak jsem na tom. Bude to první větší závod, ale toužím podat co nejlepší výkon. Tři sta metrů jsem párkrát běžela, líbil by se mi čas pod 42 vteřin, ale uvidíme i podle počasí.

Zkoušíte na tréninku běh na 300 metrů a měla jste předzávodní testy?

Ano, jeden. Dneska (čtvrtek) na Slavii v Praze znovu zkusím tři sta metrů překážek.

Trénujete v Praze?

Ano. Ale i v Plzni. Jsem ve středisku sportu na Olympu a trénuji pod vedením pana Habáska. Závodím za Škodovku, kde jsem spokojená.

V čem je jiná taktika při běhu na 300 a 400 metrů překážek?

Rozdíl je v náběhu, na třech stech metrech je sedm překážek namísto deseti a musíte to rozběhnout svižněji. Je to celé rychlejší, ale kroky jsou stejné jako na čtyřstovce.

Takže jdete více do sprintu?

Ano. Přesně tak.

Jak jste snášela, že se kvůli koronaviru nezávodilo?

Na hlavu to není moc dobré. Posunula jsme přípravu tak, abych správně vyladila formu. Teď se potřebuji rozzávodit. Myslím si, že měsíční posun sezony nevadí, protože všechno se stihne do září a vyšlo tak, jak nejlépe mohlo.

Stačil vám měsíc a půl tréninku na stadionu, abyste vyladila formu?

To se dozvím v pondělí. Uvidíme, jak to půjde. Teď opravdu nevím, ale myslím si, že pak mám ještě dost času formu vyladit. Na stadion můžeme, takže tím líp.

O prázdninách vás čeká extraliga družstev a mistrovství ČR. Jaké cíle si do nich dáváte?

V extralize družstev chceme s holkami opět vybojovat pěkné umístění. Minulou sezonu jsme skončily druhé, což byl historický výsledek klubu. Ráda bych byla při extralize i členkou štafety 4x 400 metrů. Co se týče mě osobně, tak na 400 metrů překážek bych chtěla získat alespoň jednu medaili z mistrovství republiky. Uvidíme, kdo poběží. Pokud se přihlásí Zuzana Hejnová, nemůžu myslet na nejvyšší příčku.