Do nové sezony vstoupili úspěšně futsalisté plzeňského Interobalu, kteří v pátek porazili brněnský Helas vysoko 6:1. Hlavním strůjcem plzeňského vítězství byl domácí Martin Zdráhal. Hráč Západočechů chytil v prvním utkání střeleckou slinu a vstřelil hattrick.

Martin Zdráhal (vlevo) společně s Peterem Kozárem. | Foto: David Koranda

„Byl to můj první hattrick v Plzni, tak snad to nebude moc drahé a Vnouček mě pošetří,“ říká Zdráhal s úsměvem směrem k týmovému pokladníkovi Tomáši Vnukovi.

Úvod utkání se ale rozhodně nevyvíjel dle představ Západočechů. Helas se ujal vedení, když si míč do vlastní branky srazil Gabriel Rick.

„Nedařilo se nám vstřelit branku a dali jsme si nešťastný vlastní gól. Těžko se nám potom hrálo. Jsme ale rádi, že jsme to zlomili a stihli ještě otočit skóre do konce poločasu. Hrálo se nám pak lépe,“ vysvětloval slovenský reprezentant.