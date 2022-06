Tři házenkářky DHC Plzeň odjely na mistrovství světa hráček do 20 let

Česká reprezentace házenkářek do 20 let má v kádru pro mistrovství světa ve Slovinsku tři hráčky z DHC Plzeň. Vicemistryně mezinárodní MOL ligy zastupují brankářka Michaela Malá, spojka Nikola Melicharová a pivotka Lucie Drozdová. Naopak do nominace se nevešla účastnice loňského mistrovství Evropy U19 Pavlína Lásková.

Nikola Melicharová (číslo 3). | Foto: Česká házená/Martin Sekanina