Nevšední úspěch se podařil vejprnickým silákům z rodiny Horníků. Na stejném mistrovství republiky v benčpresu startovaly a zvítězily tři generace z jedné rodiny.

David Horník na stupni vítězů. | Foto: archiv rodiny Horníků

Jiří Horník starší soutěžil v kategorii Masters 4 (nad 70 let) do 93 kg, v níž vybojoval zlatou medaili výkonem 145 kg. Horník je trojnásobným mistrem světa.

Jiří Horník mladší, syn Jiřího staršího, soutěžil v kategorii Masters 1 (nad 40 let) do 93kg, ve které zvítězil výkonem 210 kg. „Na závodiště v roli soutěžícího jsem se vrátil po několikaleté pauze,“ uvedl Jiří Horník mladší, který má v benčpresu i silovém trojboji na kontě desítky soutěží na ME i MS v nejprestižnější kategorii Open, včetně zlaté medaile v benčpresu z MS open v Kanadě.

Vítězem v kategorii juniorů do 23 let do 83 kg se stal David Horník, syn a vnuk Jiřího ml. a Jiřího st. Osmnáctiletý David Horník zvedl 180 kg. Horník je také mistrem světa i Evropy.