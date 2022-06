„První tři kola jsem do toho šlapal a poté, co byl Pavel počítaný, snažil jsem se to ukončit. Trochu jsem ale pak lapal po dechu a musel jsme si trochu oddechnout. Od šestého, sedmého kola to bylo ale zase dobré,“ řekl Václav Pejsar, který v minulosti ovládl těžkou a křížovou váhu (do 90,6 kg).

Ihned po zápase z ringu vyzval momentálně nejlepšího českého boxera Vasila Ducára na odvetu. Předloni totiž Pejsar prohrál s Ducárem před limitem titulový zápas v křížové váze. „Chci dokázat, že jsem česká jednička napříč vahama. Jsem schopný se na něj připravit a předvést mnohem lepší výkon než minule,“ prohlásil Václav Pejsar, který při obhajobách vždy o boxerský pás přišel.

Pejsar neobhájil boxerský pás. Ducár ho poslal dvakrát k zemi

Poražený Pavel Šour přiznal, že je na konci své kariéry. Plzeňský borec vysvětlil, proč s Pejsarem prohrál: „Nešlo mi to. Nemám k tomu co říct… Nedokázal jsem ze sebe vydat maximum z tréninku. Cítil jsem, že bych mohl ze sebe něco vymáčknout, ale nesáhl jsem si pro to. Vencovi gratuluju, moc mu to přeju. Byl výborně připravený,“ uvedl Šour.

„V ringu už nemám co dělat, takže ukončit kariéru letos na podzim je správné rozhodnutí. I když makám jako nikdy, mám nejlepší přípravu a spáruju s Vasilem Ducárem, tak už nedokážu se sebe vydat všechno. Do přípravy nešlo dát víc, prostě mě to nepustilo. Už na to nemám, a proto je čas říct sbohem,“ je přesvědčen plzeňský boxer Pavel Šour.

Na svém facebooku pak oznámil, že se svou bohatou boxerskou kariérou se rozloučí 19. listopadu v Plzni na akci Souboj titánů.

Boxer Šour vydržel v ringu jen sedmdesát vteřin