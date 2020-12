„Duklácká střelnice v Plzni nebyla dlouho zavřená, asi dva nebo tři týdny. Já jsem trénovala na naší střelnici, což byla výhoda, protože mohu trénovat pořád. Je super, že nemusím brát na nikoho ohledy a mohu trénovat, jak chci a kdy chci,“ přivítala šestadvacetiletá Nikola Mazurová.

Budete oproti ostatním střelcům napřed?

Nevím, protože ostatní také trénovali. Hlavně doma suchou střelbu na scattu, což je přístroj, který ukazuje, jak se hýbe zbraň, jak střílíte. Na to se dá také střílet a určitě není na škodu, když děláte chvíli něco jiného.

Na jaře jste přišla o domácí šampionát nebo závody Světového poháru. Jaké závody jste neměla na podzim?

Každý rok jezdím na bundesligu do Německa, ale letos se soutěž zrušila. To jsou dobré závody, které mně hodně dají. Prakticky všechny závody v zahraničí i v Čechách se na podzim zrušily. Tento víkend bude v Plzni příprava reprezentace včetně kontrolních závodů, ale ty nenahradí klasické závody. Nevíme, kdy bude první mezinárodní závod, protože i lednová klání jsou zrušená – v Rakousku a v Německu. Nebude ani mezinárodní závod v Plzni.

Na jaře to bude lepší…

Uvidíme, jestli bude mistrovství Evropy, které má být v únoru nebo v březnu. První Světový pohár je plánovaný také v březnu nebo v dubnu v Indii, ale nemáme jistotu, že bude.

Máte v plánu stále kombinovat vzduchovku s malorážkou, jak jste řekla vloni?

Určitě. Je hodně málo specialistů, kteří střílí pouze vzduchovku, nebo malorážku.

Minulý rok v červnu jste si na Evropských hrách (Mazurová obsadila 2. a 3. místo, pozn. aut.) vybojovala olympijskou účast v Tokiu. Kvóta plac se nezrušil…

Naštěstí ne. Olympiádu odložili, ale kvalifikační místo mně zůstalo. Pokud by vyhlásili novou olympijskou kvalifikaci, nebyli by schopní za tak krátkou dobu rozdat tolik míst. Takže to Mezinárodní střelecká federace nechala tak, jak to je.

Startovala jste na olympiádě v Riu (18. místo vzduchová puška a 25. místo malorážka 3x20, pozn. aut.). Pojedete příští rok do Tokia s vyššími ambicemi?

Chtěla bych se dostat do osmičlenného finále. To by bylo super, fajn a byla bych maximálně spokojená. Do každého závodu jdu s tím, že bych ráda postoupila do finále. Ve finále se už může stát cokoliv. Na olympiádě v Tokiu si chci zastřílet hezký závod, který by mě bavil.

Zvládnete opět obě disciplíny, tedy vzduchovku a malorážku?

Kvóta plac jsem si vystřílela ve vzduchovce, ale limit jsem splnila s přehledem, a tím pádem jsem se kvalifikovala i do druhé disciplíny. Takže v Tokiu budu střílet ze vzduchovky i z malorážky.

Zahýbá rušení závodů s konečným pořadím na olympiádě? Dočkáme se překvapivých výsledků?

Těžko říct. Je pravda, že každý stát má teď jiné podmínky na přípravu. Někde trénovat mohou, jinde ale ne. Někdo závodí, jiní nikoliv. Bude to jiné než v Riu, ale nemyslím si, že by nedostatek závodů negativně ovlivnil výsledky. Střelci trénují, takže výsledky budou podobné nebo ještě lepší.