Kdy se zapojíte do tréninku a do zápasů?

Až v říjnu nebo v listopadu, protože 16. září jdu na kontrolu a do té doby nesmím běhat. Mohu jen plavat v bazénu na zahradě, jezdit na rotopedu a dělat nějaké posilovací cviky. Denně chodím na rehabilitace. Počítám, že na zápas budu připravený v lednu.

Jak se roční zápasová přestávka podepíše na vaší formě?

Doufám, že herně to se mnou nic neudělá, ale samozřejmě někde v hlavě budu mít, abych se znovu nezranil. Na návrat do hry nebudu chvátat, chci mít koleno co nejvíc v pohodě, protože nechci v padesáti letech kulhat nebo aby se mi to stalo znovu. Až vycítím ten správný okamžik, začnu trénovat a hrát.

Jak zvládáte herní pauzu po psychické stránce?

Teď se nehraje, ale horší to bylo při zápasech, kdy jsem kluky sledoval, ale nemohl jsem se zapojit. Přijdu o tři čtvrtiny kvalifikace o postup na mistrovství světa. Doufám ale, že bych mohl stihnout alespoň zápas v Bosně na přelomu února a března. Snad budu mít formu a budu hrát, aby mě mohl trenér povolat.

Tomáš Vnuk (vpravo). Liga mistrů Interobal Plzeň - Barcelona, 4. 12. 2021.Zdroj: David Koranda

Byl jste někdy tak dlouho zraněný?

Ne. Nejdéle tři nebo čtyři měsíce.

Minulou sezonu Interobal prohrál finále s Chrudimí…

Myslím si, že série byla hodně vyrovnaná. První zápas vyhrála Chrudim 2:1, ale kdyby Lukáš Rešetár proměnil do prázdné brány, bylo by prodloužení. Třetí zápas v Chrudimi jsme prohráli v prodloužení a čtvrtý doma na penalty. Troufnu si říct, že kdybych hrál, titul bychom obhájili.

Interobal posílil o reprezentanta U19 Knoblocha a člena národního týmu mužů Křivánka. Co na to říkáte?

Myslím si, že Knobloch je investice do budoucna, aby se v Plzni vychovali nějací mladí hráči. Nepředpokládám, že bude patřit do prvních dvou lajn, ale třeba mě mile překvapí. Nevybavuji si ho jako soupeře. Ve čtvrtfinále za Liberec nehrál. Lukáš Křivánek je členem reprezentace a myslím si, že bude posilou. Na druhou stranu odešli zkušení Honza Havel a Martin Zdráhal. Myslím si, že to ve výsledku vyjde nastejno, tedy že jsme neoslabili, ale ani neposílili. Když to řeknu blbě, je to výměna starších hráčů za mladší. Taková generační obměna do budoucna.

