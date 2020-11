„Příští pátek se na ostrov Tenerife vracíme na tři týdny,“ řekl dvacetiletý diskař AK Škoda Plzeň Jakub Forejt, který ve Španělsku trénuje se svým dvojčetem Michalem a novým trenérem Petrem Stehlíkem.

Jakub a Michal Forejtovi se rozešli s trenérkou Lucií Plašilovou. Nově je vede Petr Stehlík.

Proč jste se rozešli s trenérkou Lucií Plašilovou?

Michal: Trénink už evidentně nefungoval a my mu nevěřili. Když tomu člověk přestane věřit, nemá to už dál smysl. Proto jsme se rozhodli pro změnu. Lucie Plašilová už není naše trenérka přibližně od srpna letošního roku. Momentálně nás trénuje Petr Stehlík, bývalý koulař a trenér například Tomáše Staňka.

Jak jste se připravovali před odletem na Tenerife?

Michal: Připravovali jsem se v Praze (Jakub i Michal sice závodí za Škodu Plzeň, ale patří pod středisko USK Praha Viktoria, pozn. aut.) a museli jsme trénink dost přizpůsobovat vládním nařízením. Devadesát procent tréninku jsme byli venku a zbytek jsme museli vynechat. Snažili jsme se to nějak přečkat, naštěstí pár dnů před odletem se nařízení zmírnila, takže jsme mohli alespoň na pár dnů znovu do posilovny.

Proč jste zvolili Tenerife?

Jakub: Náš nový trenér má v oblibě jezdit na soustředění do Jižní Afriky, ale ta bohužel cizince do země nepouští, takže pro nás nejspíš nejlepší varianta byly Kanáry.

Michale, získal jste pouze bronz z mistrovství ČR do 22 let, v seniorském MČR i při extralize družstev jste skončil mimo medailové pozice. Souhlasíte, že se vám uplynulá sezona nepovedla?

Rozhodně. Byla velkým zklamáním. Hlavní důvod byl v mé technice házení a celkové rychlosti v kruhu. Fyzicky jsem na tom byl dobře, ale házel jsem hůř než v posledních sezonách, bohužel dost podstatně hůř.

Ačkoliv jste diskaři, tak občas zkusíte i vrh koulí. Uvidí vás fanoušci v této disciplíně v halové sezoně?

Jakub: Až do soustředění na Kanárech bych měl jasnou a stručnou odpověď, ale jelikož náš nový trenér Petr Stehlík je bývalý koulař a vynikající trenér koule, tak si myslím, že koule v hale není úplně nereálná. Na jakých závodech a jestli se začátkem roku někde ukážu, nedokážu ještě říct. Pokud ano, tak doufám, že alespoň na halovém mistrovství ČR.

Michal: Koule není naše specializace, a navíc nevíme, jaká bude situace v tomto období. Necháme tomu volný průběh.

Jaké cíle si dáváte do hlavní sezony pod širým nebem?

Michal: Nerad bych si dal nějaké přesné cíle. Pod novým trenérem je spousta změn. Ale já si myslím, že můžeme jen překvapit. Strašně se na sezonu těším, baví mě každý trénink a udělám vše pro to, abych takovou sezonu, jako byla ta letošní, už nezažil.

Jakub: To je teď vzhledem ke změně trenéra těžké říct. Nicméně myslím a věřím tomu, že to opět půjde nahoru a bude to jako dřív a pár metrů přidáme. Když všechno půjde podle plánu a přidáme ještě ztracené metry z minulé sezony, tak bychom měli být na šedesáti metrech. Naším cílem je určitě se umístit na předních pozicích na ME do 23 let. Po nepovedené sezoně nemáme nejlepší výchozí pozici a možná si lidé myslí, že s námi nemusí počítat, ale myslím, že to tak rozhodně nebude.