V první půli mně gólman jednu ránu z křídla chytil, ale byl jsem přesvědčený, že když to vezmu v plné parádě, tak to tam spadne. Naštěstí se to povedlo. I trenéři mi radili, že gólman mívá volno kolem hlavy. Dal jsem na jejich rady a vyšlo to. (úsměv)

Trenér Petr Štochl ale říkal, že plán na poslední akci byl jiný. Nepřekvapilo vás to?

Vždycky je dobré být připravený, že balon dostanete. Soustředil jsem se, kdyby nevyšel prvotní plán. Jsem rád, že se to dohrálo na mě a mohl jsem rozhodnout. Je to obrovská dávka emocí. Zažil jsem to poprvé.

Vedli jste až o šest gólů, ale soupeř se dotáhl na dva. Vypadalo to s vámi špatně…

Bylo to o nervy, ale já jsem věřil, že to jen tak nepustíme. Soupeř hrál dobře, byl to kvalitní dvojzápas. Tým opět ukázal svoji sílu. Střídačka zápasem žila, semkli jsme se, takhle to má vypadat.

Věřil jste, i když jste pět minut před koncem dostali dva dvouminutové tresty a bylo jasné, že téměř až do konce budete v oslabení?

Jo, byla to náročná situace. Dneska se dá hrát bez gólmana, takže se počet hráčů vyrovná. Jen je potřeba si pohlídat, abychom neinkasovali do prázdné brány.

Zdroj: Youtube

Hodně ran vám pochytal gólman Kugis. Čím to, že vás tak potrápil?

On má specifický styl, zabral spoustu prostoru, tím pochytal hodně ran. Sráželo nás to dolů.

No právě, ono to vypadalo, že jste spíš trefovali…

(usměje se) Jo, občas to tak je. Když se gólman umí postavit, trefujete ho. Ale každopádně jsme si s tím poradili lépe než v prvním zápase.

Byl pro vás problém přeorientovat se ze střední spojky na křídlo?

Na tréninku jsem na křídle hrál, i jsem si zkusil pár ran, abych byl připravený. Samozřejmě je to něco jiného. Já radši chodím jeden na jednoho, tady čekáte celou dobu na balon. Ale tu roli musíte vzít na sto procent.

V čem jsou jiné zápasy v pohárové Evropě oproti extralize?

Soupeře nemáte tak dobře načteného, nehráli jste s ním nikdy. Musím říct, že mě překvapilo, jak dobře kluciz Lotyšska hráli. Nic jsme nepodcenili, ale oni ukázali kvalitu. Jsem rád, že jsme to zvládli.

A koho si přejete teď?

Rozhodně ne české celky (Karviná a Dukla Praha – pozn. aut.). Raději bych se srovnal se zahraničním soupeřem a přitom se někam podíval.

Talent se ve třetím předkole EHF Cupu utká s Hasharonem z Izraele