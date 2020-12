„Celému týmu patří velké poděkování. Bodový zisk by už asi byla moc velká pohádka,“ říkal trenér Zubří Michal Tonar starší, který ještě v minulé sezoně koučoval plzeňský Talent a na západ Čech v neděli přijel poprvé v roli soupeře.

Jak jste viděl výkon svého mužstva?

Po špatném výkonu proti Brnu kluci k zápasu v Plzni přistoupili svědomitě. Přijeli jsme o den dříve, takže jsme tomu podřídili všechno. Před našimi mladými hráči smekám. Nechci, aby to vyznělo jako výmluva, ale hrajeme s pěti dorostenci. Těší mě, že Plzeň musela hrát šedesát minut v nejsilnější sestavě a její zkušení hráči si neodpočinuli. Zápas se rozhodoval až v posledních pěti minutách.

Mrzí vás nepovedený začátek druhého poločasu?

Určitě. Dotahování šestigólové ztráty nás stálo hodně sil. Tyto výpadky se stávají i starším a zkušenějším házenkářům. Plzeň nás potrestala za každou chybu. My jsme udělali asi třináct technických chyb, ale prohráli jsme o čtyři góly, což není špatné.

Herně i výsledkově se zlepšujete. Těší vás pokrok?

Na začátku sezony mě hodně lidí od toho odrazovalo, protože tým Zubří tvoří kluci s věkovým průměrem 20 nebo 21 let. Jsem ale mile překvapený, s jakým zaujetím a vůlí hráči trénují. Chápou, co po nich chci, a nechají si poradit, takže je to příjemná práce. Myslím si, že se docela rychle adaptovali na mužskou házenou. Tabulka je vyrovnaná; týmy, které měly být papírově silnější, tak nejsou. A naopak – týmy, které byly pasovány na outsidery, tak jimi nejsou.

Sevřelo se vám srdce, když jste se blížil k hale?

Ano. Škoda, že se hrálo bez diváků, ale ne kvůli mně, ale kvůli klukům, protože atmosféra v hale je pak jiná. Musíme být ale vděční, že nás stát nechal hrát, i když je to s komplikacemi kvůli testování.

Mrzí vás, že Zubří osmi góly „popravil“ váš syn Michal?

Vůbec ne. Já mu to přeju. Miky je vůdčí osobnost mužstva, dokáže uklidnit spoluhráče. Plzeň je bez něho poloviční.