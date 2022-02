Jeho tým s výjimkou úvodních minut, kdy prohrával 0:3 a 1:4, prakticky celý zápas vedl. Náskok Talentu už v první půli narostl až na pět branek. Především díky několika skvělým zákrokům brankáře Šmída vedl Talent ve 22. minutě po Doudově proměněné sedmičce 14:9 a pak ještě 15:10. Ale v poločase už to bylo jen 16:13.

Hned v úvodu druhé půle nedal do té doby nejlepší střelec hostů Šůstek sedmičku a Plzeň znovu odskočila o pět branek – 20:15. A když pak Dukla ve vlastní přesilovce dvakrát inkasovala po střelách pivota Šindeláře bylo už to dokonce o šest (22:16) a hostující kouč Tonar si bral ve 43. oddechový čas. Jenže ani to mistrovský Talent nezastavilo a dovedl zápas do vítězného konce.

„Prakticky celý zápas jsme měli pod kontrolou a to je s tak kvalitním soupeřem jako je Dukla cenné,“ potěšilo trenéra domácích Petra Štochla.

To hostující kouč Michal Tonar, který v Plzni dlouhá léta působil, byl nadšený z přijetí publika, méně už pak z toho, že odjížděl s prázdnou. „S defenzivou mohu být dneska spokojený, ale odstřelili jsme v útoku. Bylo tam strašně moc neproměněných šancí,“ litoval, ale našel i pozitiva.

„Potěšilo mě, že jsme s favorizovaným týmem domácích drželi krok. Naše výkonnost jde nahoru, do play-off bude ještě dostatek času vyladit formu,“ slíbil Michal Tonar, jehož starší syn v sestavě domácích kvůli zranění chyběl.

Po pěti gólech vstřelili pivot Režnický a křídelník Chmelík, kteří přišli do Plzně právě z Dukly, stejně branek nasázel i domácí Tomáš Nejdl. Hostující Křístek si připsal ještě o jednu branku víc, ale tři dal ze sedmiček.