V první lize však své soupeřky herně i výsledkově převyšují a po podzimní části mají v čele tabulky náskok sedmi bodů. A opět míří do nejvyšší soutěže žen.

Nejen první polovinu ligy zhodnotil v rozhovoru pro Deník trenér házenkářek DHC Plzeň Richard Řezáč.

DHC Plzeň vede tabulku o sedm bodů. Jak tedy hodnotíte první polovinu soutěže?

Podzimní část sezony se nám povedla podle očekávání. Takže jsme naplnili jeden z dílčích cílů. Nebylo to ale jednoduché, protože v některých zápasech jsme se trápili, ale i v okleštěné sestavě jsme je dokázali zvládnout. Některé hráčky nebyly zdravotně fit a do toho se přidala zranění, takže jsme neodehráli zápas v kompletní sestavě, což mě trochu mrzí.

Souhlasíte, že kaňkou na povedeném podzimu bylo vypadnutí v osmifinále Českého poháru s Pískem?

Když se podívám na to, v jakém jsme se nacházeli herním i zdravotním rozpoložení, tak bohužel musím konstatovat, že jsme byli proti Písku slabší a konec v poháru tak byla realita. Troufnu si říct, že teď by to asi vypadalo jinak. Měli jsme cíl postoupit do semifinále, ale neděláme z toho velkou vědu. Byl to takový neskromný cíl a nedá se nic dělat, že se nepovedl.

V čem musí hráčky zabrat, aby si udržely náskok a postoupily do MOL ligy?

Čeká nás dlouhá pauza na doplnění fyzické kondice, abychom na jarní část sezony byli připravení jako na tu podzimní. Doufám, že se nám naplánovaná příprava povede.

Jaká hráčka byla lídryní družstva?

Ve všech zápasech je tahounem družstva Linda Galušková. Říkal jsem to i po posledním utkání v Kunovicích, kde to Linda v určitých fázích zápasu vzala na sebe. To ji provázelo celý podzim. I když to úplně nejde, tak ona je tou, kdo za to vezme a svojí bojovností dokáže ostatní holky strhnout. Takže to je jedna z osobností týmu. Nespornou dělnicí na hřišti je Denisa Franzová, která nedává tolik branek, ale v defenzivě je prakticky nepostradatelná. Po jejím uzdravení šla naše hra trošku nahoru, protože jsme si byli jistější i v obraně. Ale i v útoku vytváří svým tlakem šance pro ostatní, což je pro mě daleko více, než pokud by dávala pět šest gólů za zápas, ale vyrobila by spoustu chyb. Denisa Franzová je taková neviditelná, ale dře pro družstvo.

Kdy začnete přípravu?

Trénovali jsme už minulý týden a skončíme před Vánoci. Proběhly fyzické testy a podle toho naplánujeme přípravu. Sejdeme se na ni6. ledna.

Plánujete přípravné zápasy?

Buď bude menší turnaj, nebo odehrajeme dvě až tři přípravná utkání. Se soupeřkami jednáme a čekáme na jejich potvrzení; my jsme připravení.

Řeknete jména soupeřek?

Jednáme s Polkami a Němkami, ale družstva neprozradím, protože jednáme s několika týmy.

Plánujete změny v kádru?

Odchody nebudou, ale pro jarní část jsme získali na hostování brankářku Pavlínu Michalskou z Lions Hostivice, takže na gólmanském postu by se měla situace stabilizovat. Což by nás mohlo posunout dál v tom, abychom utkání odehráli s větším klidem.