I Západočechy ovlivnila epidemie koronaviru, která ukončila 2. ligu Západ kolo před řádným koncem soutěže. Výkonný výbor Svazu futsalu ČR následně rozhodl, že stávající výsledky budou zachovány a sezona bude předčasně ukončena.

Jerigo zakončilo proto letošní ročník na pátém místě.

„Nemůžu být spokojený. Naším cílem byla medaile,“ měl vyšší ambice trenér Jeriga Plzeň Jiří Pechr, jehož svěřenci předváděli lepší výkony než v předešlé sezoně.

„Bylo to jiný. To, co nás trápilo loni, jsme eliminovali a letos hráli lépe. Na druhou stranu nás provázely nevyrovnané výkony. Odehráli jsme jeden zápas super a další nestál za nic. Výkony jsme sice zlepšili, ale přišla naopak nevyrovnanost,“ vysvětloval lodivod západočeského celku, jenž by rád vylepšil také bilanci v domácím prostředí.

„Stále jsme ztráceli doma hodně zápasů. Nemyslím si, že byl v našich výkonech rozdíl, jestli hrajeme doma nebo venku. Spíš to pořád zapadalo do toho, že něco jsme odehráli super a něco bídně,“ pokračoval Pechr.

Potěšující byly naopak výsledky s papírově silnějšími soupeři. Za zmínku stojí bod, který šestice hráčů Jeriga vydřela nad postupujícím Ústí nad Labem.

„Je tam obrovská rivalita a kluci s těžkými soupeři nechtějí ztrácet. Bojují proto víc než v jiných zápasech, čímž srovnají výkonnostní rozdíl,“ hledal důvody trenér Jiří Pechr.

V posledním zápase s Jabloncem navíc upoutalo Jerigo i gólem brankáře Klečky, který vypomohl hráčůmv poli při závěrečné power play.

„Nebyla to nijak plánovaná varianta. Tři hráči se nám zranili a kluci už neměli příliš sil. Došlo proto na tuto variantu, o které ale dlouhodobě neuvažujeme,“ smál se lodivod Plzeňanů, kterého mohla těšit zlepšená střelecká potence jeho svěřenců.

PLZEŇSKÉ DERBY FANOUŠKY TÁHLO

„Hodně nám pomohl Venca Koc, jehož ale bohužel sužovala pak polovinu sezony drobná zranění. Vypadl z formy, moc toho neodehrál a my zabředli zpátky. Pořád situace řešíme moc složitě. Chyběla tomu lehkost, šlo to ruku v ruce s nevyrovnaností výkonů,“ je stále co zlepšovat dle slov Jiřího Pechra.

Zpestřením letošní sezony bylo i plzeňské derby mezi Jerigem a béčkem Interobalu.

„Bylo to super. Přišlo hodně lidí, utkání má jiné emoce a celkově je to vyhecované. Pro diváka to byla myslím super show. Ani v první lize není v Plzni tolik takových zápasů. Samozřejmě kvalita je v první lize výrazně vyšší, ale derby je něco speciálního, co přinese fanouškům emoce, nasazení,“ viděl velký přínos derby kouč Jeriga.

Aktuální nelehké období, které se dotklo všech, může v budoucnu poznamenat i sport, čehož si je vědom i Jiří Pechr.

„Je to strašný, dopadá to na všechny. Teď je nejdůležitější zdraví, ale všechny sporty utrpí hrozně moc. Dolehne to i na fotbal, třeba německá liga nebo Premier League počítá ztráty na miliardy. Kluby finančně táhnou sponzoři, na všechny kluby dolehne ekonomická recese. Uvidíme, jaké budou mít sponzoři finanční možnosti, zda nás budou dále podporovat. Stále je tu mnoho otazníků. Co ale mohu říci, je to, že vše bude složitější než dřív,“ má jasno trenér Jeriga.