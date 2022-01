V národním týmu házenkářů, který odcestoval včera na evropský šampionát do Bratislavy, nenajdete hráče, který by toho měl v reprezentačním dresu odehráno víc. V tomhle směru je explzeňský Roman Bečvář se 127 zápasy nejzkušenější, stovku překročil už jen křídelník Jakub Hrstka a brankář Tomáš Mrkva.

„Moje role se v poslední době nemění, jsem připravený naskočit kdekoliv,“ usmíval se Roman Bečvář v rozhovoru pro Deník ještě před cestou na Slovensko.

A přiznal, že letos jsou jeho pocity před vrcholnou akcí přece jen malinko jiné.

„Všichni se na Euro moc těšíme. My jsme hlavně rádi, že to po tom všem vyšlo, i s ohledem na ten minulý rok,“ připomněl 32letý házenkář loňskou neúčast na mistrovství světa kvůli nákaze koronavirem v týmu.

Přiznejte, jak vám bylo po těle, když jste měli na prvním srazu zase pozitivního?

To víte, že všelijak. Bál jsem se, aby to nedopadlo stejně jako loni. Ale zároveň jsem věřil, že to bude dobréa do Bratislavy odjedeme.

Ale pár dnů jste netrénovali. Nakolik ten výpadek může ovlivnit váš výkon?

Co máme zprávy, tak něco podobného postihlo víc týmů. Musíme to brát, jak to je, a poprat se s tím. Moc jsme toho spolu nenatrénovali, ale z klubů jsme rozehraní. Kostra týmu je pohromadě už dlouho, máme hodně věcí zažitých. Ale bude to asi teď víc i o individuálních činnostech.

S jakými plány odjíždíte?

Cíl byl dopředu daný, popereme se o postup do další fáze. Nemá cenu se za nic schovávat. Je to mistrovství Evropy, tam nejsou slabí soupeři. Navíc letos je hodně nezvyklá situace, covid poznamenal hodně týmů a stát se ještě může cokoliv. Musíme jít do toho od prvního zápasu naplno.

A vy máte hned na úvod silné Španělsko, které obhajuje titul, a vy jste mu na minulém Euru podlehli 25:31…

Některé legendy jim skončily, v přípravě neodehráli nejlepší zápas s Polskem (výhra jen o gól 26:25 – pozn. red.). Uvidíme, na co máme, nic nevzdáváme předem.

Pak vás čekají ještě Bosna a Švédsko. Dál jdou jen dva…

Jo, skupina to není snadná, ale tak to zkrátka je a my se s tím musíme poprat. Euro bývá těžší než mistrovství světa. Každé zaváhání se může krutě vymstít.

Když jsme spolu mluvili po postupu, těšil jste se na Slovensko, že je kousek od Čech. Ale teď může do hlediště desetitisícové haly jen 2 500 diváků. Jak to ovlivní atmosféru?

Pořád si myslím, že za normální situace by to pro nás Čechy bylo jedno z nejhezčích mistrovství. Ale takhle nevím… Je to obrovská škoda. Ale můžeme být rádi, že tam aspoň nějací diváci budou. Nedokážu si představit, že by to bylo úplně bez lidí. V Německu jsem to v minulé sezoně zažil, docela dlouhou dobu, a bylo to něco strašného. Kolektivní sport s diváky a bez nich, to je úplně něco jiného.

Od této sezony hrajete v Lucembursku, jak to máte s diváky tam?

Podobně jako všude jinde v Evropě, v omezeném počtu diváci do hlediště můžou. Ale není to ono, lidi mají strach, nechodí jich tolik.

A je rozdíl u vás, v jakém rozpoložení jedete na Euro?

Musím říct, že jsem odpočatější. Tělo nedostává tolik zabrat, v Německu jsme hráli hodně zápasů, na srazy nároďáku jsem kolikrát přijížděl úplně rozsekaný. Cítím tedy, že mám větší sílu a jsem pozitivně naladěný.

Mluvil už s vámi trenér Trtík, jakou roli budete mít?

Ta se poslední roky moc nemění. Kouč mě navíc dobře zná i ze společného působení v Rostocku. Ví, které situace mně sedí nejvíc. Ale v dnešní době nevíte, co se může stát, jestli dohrajeme ve stejném složení, jako začneme. Já jsem připravený naskočit všude.

Pro kouče to byla první vrcholná akce po 17 letech. V čem je jiný než předchozí trenéři?

Každý preferuje něco jiného, na co sázel během svojí kariéry. Ale i on dá dost prostoru nám hráčům, rád se o hře pobaví. V kvalifikaci nám to přineslo úspěch. Uvidíme, co teď. Má cit, koho zrovna v dané situaci poslat na hřiště.

Při pohledu na nominaci mě napadla ještě jedna věc. Je v ní i Tomáš Piroch a vaši otcové spolu kdysi hráli v Plzni. Už na to přišla řeč?

Jo, je to zvláštní. (úsměv) Známe se odmalička, dobře si rozumíme. Je hezké potkat se takhle v nároďáku a mít tady známého parťáka.

Další plzeňská stopa

Karel Šmíd (brankář)

Ńarozen: 4. června 1993

Na vrcholné akci je poprvé, má tři reprezentační starty.

Je odchovancem plzeňské házené, člen mistrovského Talent týmu Plzeňského kraje

Leoš Petrovský (pivot)

Narozen: 5. ledna 1993

Byl už na MS 2015 v Kataru, v té době oblékal dres Talentu Plzeň, s nímž má dva tituly, pak přestoupil do polského Azoty Pulawy, teď hraje za německý TuS Nettestedt-Lübecke. V reprezentaci odehrál 70 zápasů, v nichž vstřelil 169 branek.

Tomáš Piroch (pravá spojka)

Narozen: 12. května 2000

Nejmladší z celé čtveřice, další nováček na vrcholné akci. Z plzeňského Talentu odešel už v dorostu do juniorky bundesligového Melsungenu. Pak hrál za švýcarský Luzern, odkud loni v létě přestoupil do francouzského US Créteil. Za národní tým nastoupil v 10 zápasech a dal 14 gólů.

Češi na Euru

Skupina E (Bratislava)

Čtvrtek 13. ledna

18:00 Španělsko – Česko

20:30 Švédsko – Bosna a Herc.

Sobota 15. ledna

18:00 Česko – Bosna a Herc.

20:30 Španělsko – Švédsko

Pondělí 17. ledna

18:00 Bosna a Hercegovina – Španělsko

20:30 Česko – Švédsko