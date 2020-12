Kiel čeká v Kolíně nad Rýnem dohrávka Final 4 házenkářské Ligy mistrů z minulé sezony.

„Je to první Final Four pro německý tým po hrozně dlouhé době. Kluci si to loni vybojovali, hráli fantasticky,“ prohlásil Filip Jícha pro web Handball+.

Do boje o nejslavnější klubovou trofej jen pár dnů po skončení karantény, protože ho trefila nákaza koronaviru. V bundeslize mu byly zápasy odkládány, na 14 dní vypadl Kiel úplně ze hry. Ale den před Vánoci už porazil doma Rhein Neckar Löwen 32:23.

Stejně však nebude mít Jícha na finálovém turnaji Ligy mistrů k dispozici kompletní kádr. „Budeme mít asi dvanáct hráčů, z toho dva brankáře. To je takřka neúnosné. I tak se strašně těším. Necháme na hřišti všechno,“ vyprávěl český trenér německého obra, který je v bundeslize druhý o bod za Flensburgem, ale má zápas k dobru. Teď však musí přepnout na mezinárodní notu.

Už dnes se od 20.30 hodin hraje v Kolíně nad Rýnem semifinále Ligy mistrů s maďarským Veszprémem. S ním se střetne už počtvrté v tomto roce.

„Poslední utkání u nich jsme prohráli. Předtím jsme jednou remizovali a dvakrát vyhráli,“ vypočítával Jícha.

„Je to zajímavý soupeř, jeden z nejlepších týmů na světě,“ vysekl poklonu soupeři. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Barcelona a Paris SG. „Jako lehkého favorita celé soutěže vidím Barcelonu,“ zatipoval si Jícha.

Nejlepší házenkář světa za rok 2010 o sobě na konci roku dal pořádně vědět, když v rozhovoru pro deník Kieler Nachrichten prohlásil, že by MS v Egyptě o rok odložil.

„Mělo se to posunout jako olympiáda,“ stojí si Jícha za svým, i když šampionát bude.