Jenže nedostala výjimku z vládních nařízení, a tak byly domácí zápas, který se měl hrát 4. listopadu, i následná odveta odloženy zatím na neurčito.

„Za současné situace nebylo možné utkání sehrát,“ souhlasil jeden z reprezentačních trenérů Jan Filip s rozhodnutím. S realizačním týmem podnikal všechny kroky, aby bylo utkání možné sehrát, i když třeba v nekompletním složení.

Zahraničním klubům se totiž příliš nechtělo svoje hráče na reprezentační sraz uvolňovat. I vzhledem ke složité situaci v souvislosti s pandemií koronaviru v ČR.

„Setkání hráčů v národních týmech, kam se hráči sjedou z celé Evropy, je větším rizikem. Zejména v Německu z tohoto mají pochopitelný strach,“ chápal Jan Filip myšlenkové pochody klubů.

Byl proto připravený nominovat hráče z jiných zemí nebo výhradně z české extraligy, ale i to by znamenalo komplikace. „Sport se v Česku úplně zavřel, nemůžeme do vnitřních prostorů, hráči působící v extralize už tři týdny netrénují spolu a nehrají zápasy, což je problém nejen po stránce jejich připravenosti, ale především je to obrovské zdravotní riziko,“ pokračoval 47letý kouč.

„Za situace, kdy nemůžete trénovat, nedává sehrání mezinárodního utkání žádný smysl,“ doplnil trenér české reprezentace házenkářů.

Zároveň se připojil k názorům dalších sportovců, že úplná stopka, která byla sportu vystavena, je obrovským problémem nejen v současnosti, ale i směrem do budoucna. „Sport se nedá vypnout na knoflík,“ zlobil se trenér Filip. „Samozřejmě že si uvědomujeme závažnost a tíhu celé situace, kterou rozhodně nepodceňujeme. Ale dopady na sportovce při přerušení přípravy jsou obrovské a celému českému sportu klesá možnost konkurenceschopnosti,“ říkal Filip s tím, že největší obavu má o mládež. Podle něho je nutné, aby vládní orgány alespoň nastínily plán dalšího možného vývoje pro restart sportu.

„Nemůžeme si domlouvat soustředění po celé Evropě a doufat, že někde to vyjde,“ odmítl současný chaos. „Věříme, že se situace zlepší a budeme mít možnost se společně připravovat na důležité akce, které jsou před námi,“ doplnil Jan Filip.

Tou největší bude lednové mistrovství světa v Egyptě. A právě před ním by se mohla dohrát kvalifikace o Euro 2022 s Faerskými ostrovy.

„Lednový termín by pro nás byl přijatelný. Trochu by nám to narušilo původní plány přípravy na mistrovství světa, ale v podstatě jakékoliv plánování je teď stejně složité. I tak tady od jara něco plánujeme a pak to zmuchláme do koše a začneme znovu,“ dodal Jan Filip.