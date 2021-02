„Určitě jsme po pátečním vítězství spokojenější než po tom středečním. Ve Veselí byl výkon mnohem lepší než doma a s tím jsme tam jeli, chtěli jsme zlepšit výkon a to se nám povedlo,“ řekl Michal Tonar, spojka Plzně.

Co se s mužstvem mezi středou a pátkem stalo?

Měli jsme jeden trénink a video poradu, ukázali jsme si chyby a nedostatky, které jsme ve středu udělali. Doma nás spíš trápila koncovka. Dostávali jsme se do dobrých šancí, ale sráželo nás jejich neproměňováni. Tím jsme dostávali Veselí do zápasu, dali jim šanci, oni ji chytili za pačesy a tři čtvrtě zápasu jsme s nimi měli problémy. Hlavní rozdíl mezi oběma zápasy byl v proměňování gólových šancí.

Po Novém roce jste dávali jen kolem 25 branek. Ve Veselí jste nastříleli 36 gólů, takže už jste definitivně protrhli střeleckou smůlu?

Na podzim jsme měli průměrně přes 30 nastřílených branek, ale od Nového roku se nám nedařilo. Hlavní problém byl v koncovce, ale to už je na každém z nás, abychom se s tím popasovali. Máme radost, že přišel takový zápas jako ve Veselí. Čekají nás těžká utkání – dvakrát Karviná, potom Dukla, Jičín a Maloměřice. Páteční zápas byl pro nás důležitý i v tom, že snad jsme nějakým způsobem protrhli naše trápení. Teď máme zhruba týden dobře se připravit na Karvinou, která je rozjetá, a vůbec nás tam nečeká nic lehkého.

Rozhodla zápas ve Veselí 30. minuta, kdy jste vstřelili tři góly a bylo to už 16:10?

Určitě. Závěr prvního poločasu nám pomohl, protože jsme dali tři góly a odskočili na plus šest, což nás uklidnilo. Ještě důležitější byl vstup do druhého poločasu, který se nám povedl, a pak už většinu času druhé části jsme si výsledek hlídali a trenéři mohli prostřídat sestavu. Zahráli si mladí kluci Martin Říha a Eda Wildt. Nějakým způsobem jsme se snad všichni před těžkými zápasy uklidnili. Nesmíme to ale přecenit, protože jde o jeden zápas. Neznamená to, že už to půjde samo. Před sebou máme více než týden do zápasu v Karviné a pořád musíme pracovat na tom, co nás trápilo.

Jak jste přijal zprávu, že domácí zápas s Karvinou byl opět odložen (místo 17.2. se bude hrát 3.3, pozn. aut.)?

My s tím nic neuděláme. Je to kvůli soustředění reprezentace. Pro nás je to asi dobře, protože jsme měli nabitý program, pořád se hrálo ve středu a o víkendu. Teď máme týden bez zápasu, ale další týdny nás čekají zase dvojzápasy (23.2. a 28.2.,3.3. a 6.3., pozn. aut.). Na druhou stranu možná je i škoda, že se nehraje ve středu, protože jsme vyhráli v pátek.

Řekli vám trenéři program na tento týden?

Reagovalo se na to, že nebudeme hrát, takže tréninkové jednotky se tomu přizpůsobily. Uděláme maximum pro to, abychom byli připravení na klíčové zápasy s Karvinou a Duklou.