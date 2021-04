„V průběhu obou zápasů v Kopřivnici jsem jich střílel dost, ale ze hry jsem nedal až tu poslední. Snažil jsem se zůstat v klidu a soustředit se, abych proměnil, až na mě přijde řada,“ řekl Michal Tonar.

Cesta domů byla příjemnější, než kdybyste se vraceli za stavu série 2:2…

Přesně tak. Jsme spokojení a rádi, že jsme napravili ten sobotní zápas a postoupili jsme do dalšího kola. Za čtvrtfinále teď uděláme tlustou čáru a budeme se soustředit na semifinále.

Jaká to byla série?

Náročná. Kopřivnice nám nedala nic zadarmo. Domácí zápasy jsme sice vyhráli o sedm a o osm branek, ale v tom prvním utkání jsme se s Kopřivnicí tahali tři čtvrtě zápasu. Druhý zápas jsme měli prakticky od začátku pod kontrolou. Třetí zápas viděli všichni v televizi, o to to bylo nepříjemnější. Vypracovali jsme si osmigólový náskok, ale za dvanáct minut jsme ztratili vedení i celý zápas. Čtvrté utkání bylo vyrovnané, sedmičky jsou loterie a štěstí se k nám přiklonilo. Takže jsme mohli jet domů s čistou hlavou.

Co se s mužstvem stalo poslední čtvrthodinu třetího utkání?

Zvýšili jsme na rozdíl osmi branek a Kopřivnice si vzala oddechový čas. Po něm hrála osobku na Milana Škvařila, neproměňovali jsme šance, trestala nás rychlými brejky a góly do prázdné branky. Navíc jsme se nechávali zbytečně vylučovat, čtyři nebo pět vyloučených v poslední desetiminutovce je hodně. A vypadli jsme z koncentrace na zápas, začali jsme se zabývat jinými věcmi než hrou a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Kopřivnice pak zaslouženě vyhrála zápas.

Co se vám honilo hlavou před sedmičkami ve čtvrtém utkání?

My jsme si věřili. Trenér určil střelce a každý si věřil. Myslím si, že jsme si věřili i díky poslednímu play-off finále s Karvinou, které se dvakrát rozhodovalo také v sedmičkách. Nebyli jsme z toho tak vyjukaní, věděli jsme, do čeho jdeme. Soupeř trefil tyčku, ale my jsme proměnili všechny sedmičky. Máme radost, že jsme se vrátili s postupem a můžeme se připravit na semifinále.

V semifinále vás čeká buď Dukla Praha, nebo Zubří..

Ve středečním pátém utkání budu držet palce Zubří i kvůli tátovi, aby porazili Karvinou. V semifinále si už nevyberete, všichni mají kvalitu. Dukla to potvrdila s Jičínem, proti kterému si suverénně uhrála postup. Zubří vypadá ve fazoně. Vysněného soupeře z této dvojice ale nemám.