„Dostali jsme individuální plány, na každý den je tam něco. Máme cvičit s vlastní vahou, což můžeme dělat doma v obýváku, tam nás nic neomezuje,“ popisoval Jakub Tonar, spojka Talentu.

„Druhá část je běžecká, třikrát čtyřikrát týdně zhruba hodinový výběh,“ pokračoval 22letý házenkář.

„Je to zvláštní situace. Víc toho pro udržení kondice asi nevymyslíme. Leda, že by měl někdo privátní posilovnu,“ zamyslel se Jakub Tonar.

Jen o málo odlišnější program mají brankáři Talentu.

„Máme tam jen navíc protahování. Abychom s Filipem (Herajtem) moc neztuhli,“ vyloudil Karel Šmíd na tváři nesmělý úsměv.

Ale jinak souhlasí, že je to komplikace na cestě za obhajobou titulu. „Moc rád bych si ještě v této sezoně zachytal. Ideálně samozřejmě aby to bylo zakončené titulem. Ale bohužel si spíš myslím, že už to neproběhne,“ řekl smutně 26letý gólman mistrovského celku.

I letos mají plzeňští házenkáři sezonu famózně rozjetou. Již dvě kola před koncem si zajistili vítězství v základní části extraligy a tím pádem i nejvýhodnější pozici pro vyřazovací boje.

Jenže teď je otázkou, jestli se play-off vůbec rozehraje, když už muselo být kvůli pandemii koronaviru odloženo poslední kolo dlouhodobé části. V něm měl plzeňský Talent hostit Kopřivnici.

„Samozřejmě že bych byl radši, kdyby se extraliga dala dohrát. Bylo by to spravedlivější,“ prohlásil Jakub Tonar, ale jako by tomu ani on příliš nevěřil. „Je to škoda, protože to máme dobře rozehrané. Ale nedá se nic dělat, jsou důležitější věci. Zdraví máme jenom jedno,“ doplnil nejlepší střelec Talentu.

„Možná by se mohlo zkrátit play-off,“ položil řečnickou otázku. Ale vzápětí pojmenoval, co je největším problémem: „Zatím pořád asi nikdo není schopný říct, kdy začne virus ustupovat.“

Na situaci se dívá nejen s ohledem na boj o titul a medaile, ale také na opačném pólu tabulky bude rušno.

„Kluci od nás jezdí i do Strakonic s vidinou postupu do extraligy,“ připomněl spoluhráče Nejdla, Wildta, Kačína či Říhu.

Strakonice vedou 1. ligu o dva body před Velkou Bystřicí, ale tam zbývá odehrát ještě osm kol. Navíc vítěze by měla čekat ještě baráž s posledním z extraligy.

„Doufám, že se najde východisko, i když vím, že to bude hodně těžké,“ dodal Jakub Tonar.

Jak rozhodl svaz



O pokračování či případné modifikaci Strabag Rail extraligy mužů bude rozhodnuto nejpozději do 15. dubna na základě společného jednání svazu s extraligovými kluby.



U ostatních ligových soutěží, s výjimkou česko-slovenské MOL ligy žen, se rozhodne už do konce března.



O pokračování či případné modifikaci MOL ligy, národního play-off a Českého poháru žen bude rozhodnuto také do 15. dubna po jednání s kluby a slovenským svazem.