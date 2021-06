Na nedávném mistrovství Evropy v Osijeku zůstal daleko za medailovými příčkami. „Šampionát ukázal, že mám ještě velký potenciál ke zlepšení,“ ví Filip Nepejchal, kterého uprostřed prázdnin čeká start na olympiádě v Tokiu.

K jak velkému zlepšení?

Deset bodů by stačilo.

Na jaké umístění by to stačilo na olympiádě?

Olympiáda bude úplně jiná liga. Na ní bych se chtěl určitě dostat do finále.

Kolik disciplín budete střílet?

Dvě. Malorážku 3x40 a vzduchovku 60 ran. Více si věřím ve vzduchovce, ale každý závod je svůj a člověk do něj musí dát všechno.

Na závody možná nebudou smět fanoušci. Budou vám chybět?

Na finále je lepší střílet před větším počtem lidí, protože atmosféra je jiná. Doufám, že místní fanoušci přijdou.

Kvůli omezenému počtu účastníků olympiády nemusí s vámi letět trenér Jan Videcký. Byl by to pro vás problém?

Nebylo by to ideální, protože řešit něco po smskách nebo volat není to samé, jako když máte trenéra za sebou jako oporu.

Měl jste možnost poznat střelnici v Tokiu?

Ne, v Tokiu jsem nikdy nebyl, takže jsem tamější střelnici neviděl. Vím, že v Japonsku bude vedro kolem 36 stupňů.

Dá se takové horko nějak simulovat při tréninku?

Možná střílením na sluníčku, ale takové podmínky na to nikde nejsou. (Trenér Filipa Nepejchala Jan Videcký: „Chodit do sauny a před závodem co nejdříve být ve střeleckém obleku, aby si organismus zvykl.“)

Sledujete konkurenci?

Spíš ne. Soustředím se na sebe, ale samozřejmě na závodech vidím, kdo a jak střílí. Člověk se k tomu ale nesmí upínat.

Jsou střelci kamarádi?

Ano. Po závodě se bavím s Kamenským a se Sebičem. Přeju jim všechno nejlepší, ale dodávám – buď za mnou (smích).

Jak se změnil Filip Nepejchal od olympiády v Riu 2016, kdy vám bylo 17 let?

Doufám, že k lepšímu. Nemám takový problém s rozhovory (smích).

A jako střelec?

Za ty roky jsem nabral zkušenosti, což je něco důležitého, co se nezapomene.

V čem se projevují ty zkušenosti?

V hlavě. (Jan Videcký: „Hlava dělá sedmdesát procent úspěchu. Filip umí ve finále ze sebe vymáčknout maximum, ale jiní střelci to neumí. Na druhém či třetím mistrovství světa ve finále jsem si říkal, kam se kouká. Filip mi pak řekl, já jsem se díval na jeho monitor, abych věděl, co střílet. Toto kdyby udělalo devadesát procent dalších lidí, tak se rozklepou.“)

Čekal jste lepší výkon na mistrovství Evropy v Osijeku?

Čekal. Střelba ve stoje nebyla tak dobrá, jako dva týdny předtím na tréninku. (Jan Videcký: „V Osijeku ve stoje měl 380 bodů, ale na tréninku měl 394 bodů. V Chorvatsku nebyly jednoduché podmínky kvůli větru, ale Filipův problém byl v hlavě, nedokázal se soustředit.“)

Loni jste si zranil achilovku. Bylo složité se vracet? Co pro střelce znamená takový výpadek?

Člověk zapomene zažité návyky polohy a musí začít skoro od nuly. Detaily, které vás dělaly perfektním střelcem, jsem musel hledat. (Jan Videcký: „Půlroční hendikep je na Filipovi znát, i když se každým týdnem zlepšuje, tak stále mu chybí automatismy. Věřím ale, že Filip má na olympiádě v Tokiu na finále. V některých aspektech je na tom lépe než v roce 2019, kdy byl vyhlášen nejlepším střelcem.“)

Jak jste si přivodil zranění?

Jel jsem na kole, ohlédl jsem se za sebe a koukl se zpátky, přeletěl jsem přes kolo a pedál se mi zarazil do achilovky. Druhý den na střelnici jsem nevydržel stát, neustále jsem odcházel. Po chvíli mě to přestalo bolet, mohl jsem chodit a nebyl problém, ale když jsem stál ve střelecké poloze, bolest se zvyšovala. Od května do října jsem nemohl nic dělat.

Říkal jste si zaplať pánbůh, že není olympiáda?

Ano. Bylo lepší, že nebyla.