„Je nepřípustné prohrát doma. Se vší úctou k soupeři – nemůžeme prohrát první zápas sezony doma proti Novému Veselí a ještě dostat 32 branek. To prostě nejde,“ zlobil se střelec osmi gólů Plzně.

Byla špatná defenziva příčinou prohry?

Určitě. Pokud dostanete dvaatřicet gólů, těžko vyhrajete. Celkově ale ten zápas byl špatný.

Neovlivnila vás série porážek v přátelských zápasech?

To si nemyslím. Soupeři v přípravě byli mnohem kvalitnější, a když to řeknu hloupě, tak ty výsledky se daly očekávat,i když někdy ne takové velké gólové rozdíly. Přípravné zápasy se nám nepovedly, alei tak nás to neomlouvá, abychom tímto způsobem odehráli první zápas sezony a navíc před domácím publikem.

Podcenili jste soupeře nebo nehrála roli i nervozita?

Nepodcenili. Nervozita… Kdo může být z kluků nervózní, vždyť jsme odehráli spoustu těžkých zápasů. Na druhou stranu musím říct, že Veselí si vítězství zasloužilo, protože bojovalo a za dvěma body si šlo víc než my.

Neprocházíte mistrovskou kocovinou?

Nevím. Těžko říct.. Řekl bych, že to byl nepovedený zápas. Tím bych tento zápas uzavřel a soustředil se a připravoval na zápas ve Frýdku.

Překvapilo vás něčím Nové Veselí?

Ne. Hrálo to, na co jsme byli připravení.

Říkal jste, že spousta vás má odehráno hodně těžkých zápasů. Není překvapivé, že se nenašel nikdo, kdo by zavelel k obratu utkání?

Všichni chceme vyhrát a každý by to chtěl vzít na sebe, ale nefunguje to tak, že si řeknu vezmu si balon a teď to rozhodnu. V týmu je nás šestnáct a každý musí něčím přispět.

V prvním kole se zrodily zajímavé výsledky. Bude extraliga vyrovnanější než jindy, nebo z prvního kola nelze dělat závěry?

Tři roky se bavíme, že extraliga bude vyrovnanější, ale pokaždé dopadla stejně. Takže si nemyslím, že by se měla oproti minulé sezoně nějak vyrovnávat. My si ale nemůžeme myslet, že všechno půjde samo. Musíme se soustředit na svůj výkon, hrát pořádnou házenou a ne to, co jsme předvedli proti Novému Veselí.