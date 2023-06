Nejvyšší soutěž národních házenkářů už zná finálovou dvojici. Obhájce mistrovského titulu Sokol Tymákov vyzve Nezvěstice, které překvapivě vyřadily druhý tým po základní části TJ Příchovice. První finále se bude hrát už teď v neděli od 16 hodin na jejich hřišti, odveta a případný třetí zápas jsou na programu o týden později v Tymákově.

Tymákov porazil Dobrušku a se ve finále bude hrát proti Nezvěsticím | Video: Deník/Václav Havránek

„Už jenom postup do finále je pro Nezvěstice neskutečný úspěch,“ prohlásil po vítězství nad Příchovicemi nezvěstický trenér Daniel Havlíček. Po čtyřech bronzech z předchozích let je už teď jisté, že dosáhnou na největší úspěch ve stoleté historii klubu. „Samozřejmě se na finále těšíme, více prozrazovat nebudeme,“ významně se usmál na znamení toho, že se rozhodně nevzdávají.

To Tymákov pochopitelně prahne po obhajobě titulu. „To by chtěl samozřejmě každý,“ potvrdil Václav Kugler, trenér Sokola Tymákov, a přiznal, že ve druhé semifinálové dvojici věřil spíš Příchovicím. „Ale ze soupeře máme respekt. Viděl jsem je ve čtvrtfinále a proti Nýřanům, hráli fakt dobře,“ uznal tymákovský kouč. „My však chceme obhájit titul, neponecháme nic náhodě,“ dodal Václav Kugler odhodlaně.

TJ Příchovice – TJ Sokol Nezvěstice 17:20 (7:10)

Základ k postupu položili národní házenkáři Nezvěstic hned v úvodu, kdy soupeři odskočili, a už otěže zápasu nepustili z rukou. „Nám nevyšel vstup do utkání, neproměňovali jsme šance. Vychytal nás gólman Hrubý. A když už jsme ho překonali, zastavila ránu několikrát tyč,“ litoval Vladimír Machulda, vedoucí družstva TJ Příchovice. Nezvěstice tak získaly už během prvních třiceti minut náskok tří gólů.

V úvodu druhé půle se sice domácím podařilo dotáhnout na jedinou branku, ale na víc to nestačilo. „Škoda, že se nám nepodařilo vyrovnat, abychom Nezvěstice ještě víc znervózněli. Ve snaze rychle zakončovat jsme dělali chyby, které soupeř potrestal a závěr už si zkušeně pohlídal,“ doplnil příchovický funkcionář.

Zdroj: Deník/Václav Havránek

„Poctivou hrou v útoku i obraně jsme si nenechali vzít výhru. Rozhodla větší naše větší vůle po vítězství,“ kontroval nezvěstický trenér Daniel Havlíček.

„Oproti čtvrtfinále jsme trošku pozměnili sestavu a tento tah vyšel,“ pochvaloval si trenér Nezvěstic, který se přiznal, že na Příchovice, s nimiž nedávno v základní části jeho tým prohrál o osm branek, použil drobnou lest. „Tehdy jsme už s výhledem na play-off tak trochu šetřili klíčové hráče a vyplatilo se to. Domácí nás podle mě podcenili,“ doplnil Daniel Havlíček a pochválil nezvěstické fanoušky, kteří vyrazili na derby do Příchovic. „Po celý zápas byli fantastičtí, doslova nás hnali za postupem,“ vysekl jim poklonu trenér Nezvěstic.

Příchovice zopakovaly loňské umístění. „Musím říct, že jsme po průběhu základní části mysleli na finále,“ přiznal Vladimír Machulda. „Alespoň tak máme motivaci do příští sezony,“ dodal.

Sestavy a branky – Příchovice: Sedláček, Bureš – Brada, Toman, Dobiáš, Jánský, Machulda, Slavík – Nohava 4, Frána 5, Hošťálek 6, Brejcha 2, Šilhavý. Trenér: Lukáš Nohava.

Nezvěstice: Hrubý, Kopic – Štengl, Krásný, Bažant, Trhlík, Pech, Kojan – Šilhánek 5, Mareš 3, Šourek, Nachtman 7, O. Havlíček 5, M. Havlíček. Trenér Daniel Havlíček.

Rozhodčí: Zimmermann, Martínek. Diváků: 333.

Sokol Tymákov – Sokol Dobruška 19:13 (11:5)

Hosté, kteří ve čtvrtfinálovém derby vyřadili favorizovaný Krčín, drželi v Tymákově krok jen do stavu 7:5, ve zbytku prvního poločasu zvýšili obhájci mistrovského titulu až na rozdíl šesti branek. „Zahrála nám perfektně obrana na čele s gólmanem Majerem. Díky tomu jsme odskočili soupeři rychle o tři čtyři góly,“ pochvaloval si vydařený vstup do zápasu Václav Kugler, trenér Sokola Tymákov.

Ve druhém poločase domácí svůj náskok ještě navýšili a utkání dovedli v pohodě do vítězného konce, i když prostřídali sestavu. „Potom už jsme si postup v pohodě pohlídali,“ doplnil tymákovský kouč a litoval jen zranění dvou hráčů. „Ale doufám, že se dají do kupy, aby mohli o víkendu hrát,“ přál si Václav Kugler. Střelecky jeho tým táhl v semifinále především reprezentant Jan Jahoda, autor devíti gólů.

Sestavy a branky – Tymákov: Majer, Přibáň – Vacikar, Šmíd, Nociar, J. Štraub, P. Štraub, Danielka - Kugler 4, L. Kroft 1, Jahoda 9, R. Kroft 5, Kartýsek. Trenér: Václav Kugler.

Dobruška: Preclík, Urban – Jan Tomáš, Holanec, Dolejší, Dubský, Tošovský – Jan Verner 1, Jo. Tomáš 2, Jo. Morávek 7, Jan Morávek 3, Ježek, Štěpán, Ruml. Trenér Pavel Holada.

Rozhodčí: Jáneš, Fišer. Diváků: 210.