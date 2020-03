To Hana Matelová předtím ve dvouhře zlato obhájila, čtyřhru mužů vyhrála dvojice finalistů dvouhry a v ženském deblu se z prvenství radoval pár Zdena Blašková - Aneta Širučková z SK Dobré.

Jeden titul zůstal i na západě Čech, když smíšenou čtyřhru vyhrál pár Dana Čechová - David Reitšpies, kteří se dali se dohromady, aby mistrovství ČR vyhráli a nakonec se jim to povedlo. Dana Čechová, rodačka z Hodonína, která už pár let žije s manželem a dcerkou na Plzeňsku, a dobřanský odchovanec David Reitšpies. Byli nejvýše nasazeným párem v soutěži mixů a nakonec pozici favoritů potvrdili.

„Povedlo se, jsem strašně šťastná,“ říkala 36letá Dana Čechová a v očích se jí ještě leskly slzy štěstí. „Já jsem byla strašně zklamaná ze semifinálové porážky ve dvouhře. Myslím, že jsem zahrála dobře, ale soupeřka měla neskutečné štěstí. Těch prasat, co mi dala… To se těžko tráví,“ kroutila hlavou česká reprezentantka při vzpomínce na semifinálový duel s Karin Adámkovou, klubovou spoluhráčkou z Břeclavi.

I její mladší parťák musel překousnout zklamání z dvouhry, ve čtvrtfinále prohrál s pozdějším šampionem Tomášem Polanským 9:11 v rozhodujícím sedmém setu, A hned na to nastoupil ke čtvrtfinále mixu. „Dostali jsme se tam z krizového momentu a potom už to šlo jako po másle. Hráli jsme skvěle,“ uznal David Reitšpies, který získal první titul mezi dospělými. Ve čtvrtfinále byl favorizovaný pár za stavu 6:9 v pátém setu dva míčky od vyřazení. „To nevím, jak jsme to zvládli otočit. Ale pořád jsme věřili a David to pak uhrál,“ doplnila Dana Čechová. (zs)