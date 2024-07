Co vás drželo nad vodou, že jste se nezhroutila? Strašně jsem chtěla plavat na olympiádě v Paříži, abych si ji užila takovou, jakou jsem si vysnila. Tím nechci říct, že v Tokiu byla špatná, ale chyběla tam atmosféra, kterou jsem si přála zažít. To mě motivovalo vydržet a zkusit se na olympiádu ve Francii kvalifikovat.

Dokázala jste si představit při absolvování zdravotních prohlídek, že se stanete mistryní Evropy a ještě se podíváte na olympiádu? Rozhodně ne. A určitě ne minulý rok, kdy jsem byla hodně zlomená. Nevěděla jsem, jestli se do bazénu ještě vrátím, protože už toho bylo na mě moc. Říkala jsem si, že tělo už dostává asi hodně zabrat a že už mi dává znamení, že už je toho na něj moc. Takže jsem změnila přístup, začala jsem víc poslouchat tělo, a když se s ním něco děje, tak to včas zastavím.

"Zlatou medaili z Evropy a účast v Paříži beru jako odměnu za to, že jsem vytrvala a vrátila se. Ale beru ji i tak, že odměňuju tělo za to všechno, čím jsem si musela projít," řekla Kristýna Horská, která na olympiádě v Paříži poplave 200 metrů prsa.

Do Paříže jste s kvalifikovala díky času a zlaté medaili z Bělehradu. Co pro vás titul mistryně Evropy znamená?

Něco, co jsem asi nečekala, že se povede. Jela jsem si tam hlavně zaplavat limit na olympiádu a že jsem k tomu vyhrála mistrovství Evropy bylo něco, v co jsem zřejmě nikdy nedoufala.

Věříte si jako mistryně Evropy na olympiádu více?

Věřím. Zlatá medaile mě hodně namotivovala. Myslím si, že ještě něco málo ve mně je, abych mohla vylepšit čas. Na závod se strašně moc těším…

Povídejte?

Olympiáda v Tokiu byla v době covidu, takže v hale nebyli diváci. Nemohli jsme se dívat na ostatní sporty, ani jiní sportovci nám nemohli chodit fandit. Takže se těším, že zažiju olympiádu takovou, jaká je.

Jaký program vás čeká během července?

Kratší soustředění na Slovensku a 23. července už letíme do Paříže. Závodím 31. července, a proto si myslím, že těžší trénink bude ještě dva týdny. Pak ubereme a začneme ladit formu.

Letos vám bude 27 let, prohlásila jste, že olympiáda v Paříži bude vaše poslední…

Je to tak. Bude to určitě moje poslední olympiáda. Za čtyři roky už neplánuju plavat.