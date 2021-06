V úterý od 17.10 hodin čeká Plzeň čtvrté utkání finále play-off extraligy. „Těším se. Může to být poslední zápas, navíc hrajeme finále,“ říká čtyřiatřicetiletý Šindelář.

Jak trávíte dny před zápasem?

Po nedělním návratu z Karviné jsme měli regeneraci, v pondělí jsem měl na programu klasický pracovní proces a trénink. V úterý je už příprava na zápas.

Dá se říct, že Karviná přitvrdí, protože nesmí prohrát a nemá jinou možnost?

Přesně tak, nemá jinou možnost. Vletí na nás, ale my na ně také chceme vletět. Uvidíme, jak to dopadne.

Překvapilo vás, že zatím dominují obrany?

Nepřekvapilo, protože my i Karviná máme propracované obranné systémy. Což se ve finále ukazuje.

Takže opět čekáte vyrovnaný zápas, v němž nikdo nevstřelí více než třicet gólů?

Zatím to tak bylo celou sérii. Nemyslím si, že by se měl čtvrtý zápas nějak lišit. Bude to boj do poslední minuty.

Hraje se už i na morální sílu, že člověk jde přes bolest?

Při finále tohle vůbec nevnímáte. Myslím si, že jsme fyzicky velmi dobře připravení. Máme širší kádr. Nikdo si nestěžuje na únavu.

Liší se toto finále od předchozích dvou s Karvinou?

Počtem diváků.

A z pohledu hry vás něco zaskočilo nebo překvapilo?

Neřekl bych. Známe se, mužstva se drží herních systémů, takže se už nemáme čím překvapit. Je to o aktuální síle mančaftu, psychice a fyzické síle. Věřím, že v tom máme navrch.

Do haly smí více diváků než ve druhém utkání…

To je dobře, protože sport se hraje pro diváky. Naši fanoušci byli vždy super. Ve finále nás hnala plná hala a je škoda, že nyní nemůže být. Ale i 500 diváků určitě udělá parádní atmosféru.