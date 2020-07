Ten za sebou nechal i hvězdného francouzského bikera Maxima Marotta, čtvrtého muže z olympiády v roce 2016, třetí dojel Rakušan Karl Markt. Čtvrtý byl druhý Čech v pořadí Jan Vastl a do TOP 10 se dostali ještě šestý Jan Škarnitzl, sedmý Lukáš Kobes a desátý Tomáš Paprstka.

„Takového soupeře, jako je Maxim jsem tady potřeboval. Ten závod bylo úplně jiný než loni, musel jsem jet od startu nadoraz, on se držel tak deset patnáct vteřin za mnou, slouho nebylo nic rozhodnuté,“ říkal v cíli Ondřej Cink. „Až v posledním kole jsem ho zlomil, bylo skvělé mít porovnání s tak skvělým závodníkem, který umí jezdit ve svěťáku na pódiu. Jsem moc rád, že vyhrál. Forma před mistrovstvím republiky se zdá být dobrá,“ pochvaloval si český biker, jenž pochází z Újezdu u Svatého kříže na Rokycansku.

Za vítězstvím ho hnaly tři tisícovky fantastických diváků. „To je skvělé, jak fandili, i jim patří dík. Nečekal jsem, že jich přijde tolik,“ doplnil Cink.

„Po koronavirové krizi to bylo pro mě první ostré měření sil. Za vítězství jsem ráda, ale musela jsem být dlouho obezřetná,“ doplnila Anne Tepstraová, která za sebou nechala trojici českých bikerek v pořadí Jitka Čábelická, Jana Czeczinkarová a Karla Štěpánová.

„Jsem spokojená, prohrát s Anne není ostuda, i když bych jí to chtěla ještě víc znepříjemnit. Ale jela jsem, co to dá,“ uvedla druhá v cíli Jitka Čábelická.

Výsledky – muži: 1. Cink (Kross Racing Team) 1:31:21,4, 2. Marotte (Fr.) -35,6, 3. Markt (Rak.) -1:17,4, 4. Vastl (Pushbikers XC Team) -1:22,4, 5. Egger (Něm.) -1:48,9, 6. Škarnitzl (Cyklostar Trek Mercedes-Benz Praha) -2:43,9, 7. Kobes (Gapp System – Kolofix MTB Racing Team) -3:57,1, …10. Paprstka (Expres Tufo team Kolín ) -5:09,1.

Ženy: 1. Terpstraová (Niz.) 1:22:27,6, 2. Čábelická (Gapp System - Kolofix MTB Racing Team) -37,7, 3. Czeczinkarová (LIV Mistral Cycling) -1:21,6, 4. Štěpánová (Pushbikers XC Team) -2:10,9, 5. Benkóová (Maď.) -2:33,4, 6. Eiblová (Něm.) -3:02,4, … 10. Pichlíková (Kross Bike Ranch team) -4:29,2.

