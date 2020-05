„Ve čtvrtek mi vyšel druhý negativní test na koronavirus. Nicméně ze dne na den se mění povinnosti, dokumenty a úřední věci, které musím splnit… Doufám, že je co nejdříve vyřídím, abych mohl vycestovat do Čech,“ uvedl Macháč pro Deník.

Kdy byste se mohl připojit do přípravy Talentu?

Doufám, že tento týden už budu trénovat v Plzni.

Kdy jste se vlastně vrátil z Česka na Slovensko?

Bylo to na přelomu března a dubna, když mi vedení oznámilo, že mohu odjet.

Jaké úřední a zdravotní náležitosti jste musel splnit?

Potřeboval jsem jen dokumenty, které jsou důležité při návratu do Česka. Na hranicích mně změřili teplotu a absolvoval jsem pobyt ve státní karanténě v Gabčíkovu. Byl jsem tam asi týden.

Jak jste trávil karanténu?

Zavřený v místnosti, ale pracoval jsem home office. Měl jsem tam i nějaké pomůcky na cvičení.

Co jste dělal v Česku, než jste odjel na Slovensko?

Pracoval jsem, potom jsem dělal věci, na které jsem dříve neměl čas, hodně jsem četl, dělal online kurzy, běhal.

Stíháte teď na Slovensku něco jiného kromě zaměstnání a tréninků?

Ráno pracuji, pak pomáhám okolo domu, trávím čas s rodinou. Dodržuji také individuální plán od trenérů.

Co přesně zahrnuje?

Běhám při řece, do kopců, do schodů, mám i malou posilovnu. Věcí na cvičení mám dost a to, co mi pošlou trenéři, tak odcvičím. Pak jim pošlu každý den report prostřednictvím moderních technologií.

Nemrzí vás, že se extraliga nedohraje jako fotbalová liga?

Lhal bych, pokud bych řekl, že mě to nemrzí. Zbývalo dohrát jedno kolo základní části a play-off, ale je třeba vážit si zdraví. Máme ho jen jedno a v tomto směru svaz rozhodl dobře, že se soutěž nedohrála. Sezon bude ještě dost, ale zdraví máme jenom jedno.

Těšíte se na spoluhráče a jste s nimi v kontaktu?

Samozřejmě, těším se na ně. Jsme v kontaktu. Mluvím i se sportovním ředitelem Honzou Štochlem, kondičním trenérem Blešákem (Adolf Blecha) i s koučem Tonarem. Každý den jim říkám, jak se věci mají, abych co nejdříve přijel do Plzně.

Chybí vám zápasy?

Jasně. Nemohu se už dočkat, až naskočíme zpátky do zápasového kolotoče.