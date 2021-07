Tenistky jsou v Plzni stále ve hře. Češi už vypadli

Tenisový mezinárodní turnaj juniorů Ex Pilsen Wilson Cup dnes pozná semifinalisty dvouher. Zápasy tenistů do 18 let se hrají na kurtech TK Slavia Plzeň na Borech.

Na tenisových kurtech Slavia v Plzni byl zahájen turnaj EX Pilsen Wilson Cup. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Mezi osm nejlepších ze včerejška postoupily favorizované Češky Dominika Šálková, která je nasazenou jedničkou, i čtrnáctiletá Brenda Fruhvirtová. Ve čtvrtfinále je i Lucie Urbanová, jež překvapivě udolala ve třech setech turnajovou čtyřku a přemožitelku plzeňské Kateřiny Gygalové Di Girolamiovou z Belgie. Naopak ve 2. kole po třísetovém boji vypadla Kristýna Tomajková. Hrát za Viktorii je pro mě čest, svěřil se po premiéře Pachlopník Přečíst článek › To mezi chlapci už ve 2. kole nehrál nikdo z Čechů. Všech sedm českých tenistů vypadlo v prvním kole. Po včerejšku je ze hry i první nasazený Michail Gorochov z Ruska, jenž prohrál se Slovákem Peterem Naďem. Turnaj končí o víkendu sobotním finále čtyřher a v neděli od 10 hodin začínají obě finále singlu.