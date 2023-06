Tenistka Forejtková jde dál, Krejčová vypadla a končí i mladý Tsitsipas

Tenistka plzeňské Slavie Eliška Forejtková postoupila do druhého kola mezinárodního turnaje juniorů Ex Pilsen Babolat Cup, který se hraje na kurtech v Borském parku. Čtrnáctiletá tenistka prohrála první set, ale zbývající dvě sady ovládla. Ve čtvrtek dopoledne ji čeká zápas o postup do čtvrtfinále.

Eliška Forejtková. | Video: Martin Švec