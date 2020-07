V osobním životě složil zkoušku z dospělosti před měsícem na Sportovním gymnáziu v Plzni. „Nejtěžší byl didaktický test z češtiny. Na maturitu jsem se docela hodně učil, takže ústní zkouška už byla v pohodě,“ řekl devatenáctiletý rodák z Úlic a člen Akademie individuálních sportů Plzeňského kraje.

Podal jste přihlášku na vysokou školu?

Neplánoval jsem maturovat v červnovém termínu, protože jsem nestíhal první pololetí. Takže jsem nepodával přihlášku na vysokou školu. Nevím, jestli se dá ještě někam přihlásit. Uvidím, jak budu hrát, a jestli budu mít čas, abych se mohl přihlásit příští rok. Pokud bych studoval, tak dálkově.

Bude pro vás výhodou, že už se můžete soustředit pouze na tenis?

Ano. Měsíc před maturitou jsem se učil, soustředil na školu a nemyslel jsem na tenis. Určitě je lepší, když teď mám školu za sebou. Maturitu považuju za základ, takže jsem rád, že je za mnou. Uvidím, co dál, ale spíš se budu soustředit na tenis.

Momentálně hrajete Moravia Open…

V Prostějově. Hraje se ve čtyřech skupinách po čtyřech a do semifinále postoupí vítězové skupin. Mám dvě výhry (Sachko 7:6, 6:1 a Šafránek 6:4, 6:2, pozn. aut.) a potřebuju vyhrát ještě jednou, abych postoupil do semifinále.

Jaké turnaje vás čekají do konce roku?

Na týden odjedu na herní a tréninkové soustředění do Rakouska. Po něm bude turnaj družstev turnaj, ale nevím, jestli budu hrát. Za tři týdny bych měl být na turnaji v Liberci.

Co zahraniční turnaje nebo ty s účastí cizinců?

Teprve se bude rozhodovat, jestli se uskuteční. Pokud ano, tak se to rozjede 17. srpna. Byly by čtyři turnajové challengery za sebou v Česku. Budou mít hodně silné obsazení, takže já bych musel dostat volnou kartu, abych mohl hrát… Uvidím, co bude, jestli se turnaje vůbec rozjedou, a podle toho si udělám plán.

Ve světovém žebříčku jste 432. Kam byste se chtěl do konce roku posunout?

Těžko říct. Bude záležet, jak se mi povedou první turnaje. Po hodně velké pauze očekávám dost překvapivých výsledků. Pokud dostanu volnou kartu, tak uvidíme jak se mi na těch turnajích zadaří. Na konci roku by bylo nejlepší zahrát si kvalifikaci na Australian Open, ale to bych musel být kolem 230. místa, což bude hrozně těžké, ale bylo by to opravdu skvělé. Byl bych ale spokojený, pokud se na konci roku vejdu do 300. místa. Bude záležet, jestli se rozjedou turnaje. Když se mi bude dařit, mohl bych se posunout dopředu.

Jaké dáváte šance restartu větších turnajů?

Vůbec nevím. ATP a ITF pořád řeší, co dál, jestli povolí zářijové US Open. Pokud teď rozhodnou o konání turnajů, tak je později ze dne na den mohou zrušit.

Už jste v optimální tenisové formě?

Je to lepší. Formu chci ještě trošku vyladit v Rakousku. Takže brzy bych mohl být v optimální formě.